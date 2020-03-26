فوائد قشر الموز للرجل

يحتوي قشر الموز على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وأيضًا فيتامين ب6، والتي تعمل كل هذه المكونات على إعطاء الفرد شعوراً كاملاً بالطاقة والقوة،يعتبر مقوياً جيداً للبدن مما يجعله يعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يساعد في تنظيم ضربات القلب، كما يساعد فرك قشر الموز على العضو الذكري في تحسين الانتصاب والتحكم بسرعة القذف.كما ثبت احتواء قشر الموز على مادة تحفز إنتاج السيرتونين، وهي من هرمونات السعادة التي تحسن مزاجك وتزيد من رغبتك وشهوتك، مما يجعلك تحظى بحياة جنسية جيدة أيضاً شرب قشر الموز كعصير يقلل من حالة الخمول، مما يجعلك لا تلجأ إلى النوم فورًا كالمعتاد بعد انتهاء العلاقة بينك وبين زوجتك.كيفية استعمال قشر الموز للجنس للاستفادة من قشر الموزوللحصول على فوائد قشر الموز ينصح بأكل الموز قبل اللقاء بساعة على الأقل واستعمال القشر إما بشكل عصير فيتم خلط قشر الموز مع اللبن جيدًا في الخلاط وشربه مرة يوميًا، أو من خلال نقع قشر الموز لمدة 12 ساعة في ماء مغلي ثم يشرب هذا الماء لتحقيق استفادة أكبر، وإذا تم فعل ذلك يوميًا ستشعر بطاقة كبيرة في جسمك إذ ان اكل الموز وقشره سواء عصير او منقوع او ثمرة كاملة يعطى الجسم طاقة كبيرة وقوة تحمل دون شعور بتعب بدنى او إجهاد حيث يساعد هذا المشروب على تحسين المجهود البدني لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم والذي يخفف من الألم الذي يشعر به الرجل بعد ممارسة العلاقة الحميمة والإجهاد الكبير الذي يحل به حينها.