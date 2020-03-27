تحميل وتنزيل تطبيق Amazon Photos 1.24-45706210g للاندرويد

wassimkhemiri
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- 21 مارس 2013
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تمتلك Amazon ، مثل Google ، خدمة تسجيل الصور المستندة إلى السحابة الخاصة بها والتي تسمى Amazon Photos. مع هذا التطبيق لنظام Android ، لديك 5 غيغابايت من المساحة المجانية وغير المحدودة في حالة مستخدمي Amazon Premium.
النسخ الاحتياطي التلقائي للصور
لم تعد تقلق بشأن فقدان هاتفك الذكي حيث سيتم حفظ جميع الصور تلقائيًا في سحابة الأمازون ، حيث يمكنك تنظيمها عن طريق الألبومات أو باتباع الجدول الزمني.
بالإضافة إلى إمكانية تحرير الصور مباشرة من التطبيق ، حيث يمكنك أيضًا مشاركتها مع الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية أو مباشرة من رابط مباشر. لا شك ، انتقل إلى Amazon Photos لحماية صورك جيدًا.
الشروط والمعلومات الإضافية:
نظام التشغيل الأدنى المطلوب: Android 4.1.
الموقع الرسمي للبرنامج
ترخيص البرنامج : مجاني
رقم الاصدار : 1.24-45706210g
حجم الاصدار : 25.9 MB
تحميل البرنامج : Download: Amazon Photos 1.24-45706210g
النسخ الاحتياطي التلقائي للصور
لم تعد تقلق بشأن فقدان هاتفك الذكي حيث سيتم حفظ جميع الصور تلقائيًا في سحابة الأمازون ، حيث يمكنك تنظيمها عن طريق الألبومات أو باتباع الجدول الزمني.
بالإضافة إلى إمكانية تحرير الصور مباشرة من التطبيق ، حيث يمكنك أيضًا مشاركتها مع الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية أو مباشرة من رابط مباشر. لا شك ، انتقل إلى Amazon Photos لحماية صورك جيدًا.
الشروط والمعلومات الإضافية:
نظام التشغيل الأدنى المطلوب: Android 4.1.
الموقع الرسمي للبرنامج
ترخيص البرنامج : مجاني
رقم الاصدار : 1.24-45706210g
حجم الاصدار : 25.9 MB
تحميل البرنامج : Download: Amazon Photos 1.24-45706210g