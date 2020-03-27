جيت نفرغ قلبي

في الحقيقة أصبحت أكره الشكوى و التدلل لغير الله و لكن الانسان خلق ضعيفا قصير الرؤية و ضيق الأفق يحجب عن ناظره و هو في قاع المياه ما هو على الشاطئ و لو ابتعد و عن قاع المحيط لرأى جمال المحيط بشواطئه فلا جمال الشاطئ يكتمل دون المحيط و لا المحيط دون سحر الشواطئ هكدا نحن البشر يجب أن نبتعد لتظهر الصورة كاملة وليس إلا لقصر بصيرتنا

مشكلة أتعبتني كثيرا أرهقتني هي عداب وليد عام 2008 أي عام زواجي و ليومنا هدا فلنقل عنها مشكلة أو صراع أو حروب باردة ضحيتها الزوج و الزوجة

الزوج مش عارف ادا كان لازم يأدي زوجتو باش ترضى يماه و لا يساعف مارته و مايكسرش خاطرها

يساعفها بالمعروف اتسما يضحك معاها و لا يخرجها و لا يديرو أومبيونس فالدار لأنو كل خترة لازم الأم الحنون تخلق مشكل من العدم باش تخليهم بضاربو ولا تجي بطريقة أخرى أنا تمرمدت كل عمري أنا ما تبغونيش وووووو

حتى يولي الراجل يشوف فيها خطيئة كان ضحك مع مارته و لا خلق جو معاها فما بالك أنو يخرجها و لا يروحو لكاش بلاصة وحدهم

ماعليش المشكل ماهوش هنا

لازم تكون يماك حاضرة كل وقت ماعليش

مانتلاقاوش فبلاصة وحدنا ما نديروش سهرة فالدار وحدنا مام الا راهي مكانش لازم عشاء روتيني ودلك يدخل ضمن البر بها و هي زكارة متباعدش علينا خلاااص الا للضرورة القصوى ماعليش

ما نقدروش نفوتو سهرة وحدنا و من غير ابناءنا

عادي والفنا و فهمت أنو مش من حقي كزوجة نلقى وقت وحدي مع راجلي

ماعليش

و يوميا لازم نصبرو على المضايقات

مارتك مارفدت كرش علاه خليتها تاكل حبوب منع الحمل ماعلاباليش وين شافتهم خخخخخخ

نهار ما فاقتش هي أصلا راهي حامل كسرتيلها فرحتها بمشاكل كبار فالدار و هي مريضة و كسرتي فرحة وليدك و جامي خليتيني نفرح بحاجة

نحكي مع وليدك متبانلكش نلعب مع ولادي تقولي عليا درية خاةت راجلي و خواتاته الللي ما بيناتنا حتى شيء درتيهم كامل ضدي ز درتي المحال و رميتي التهم عليا و راجلي كان يحسابلو أنا اللي نشك فيك حتى نهار سمعك بودنيه تحرضيهم ضدي و سلاحك فلاأخير أنو نتي تمرمدتي بزاف

ونا ادا تمرمدتي علاش أنا نخلصها

نهار بدا الوحم علاه تتوحم و علاه كل يوم متخبية و علاه وعلاه وعلاه

نهار تقلقت وهي بالحمل علاه خرجتها و ماديتونيش معاكم أنا تكرهوني و ما تبغونيش حابين تطردوني

و من داك النهار ما زدنا خرجنا كفكيف

لبستي علاه لبستي

مالبستيش مش مهتمة براجلك

شريتي نتي مسرفة

و ربيتي ولادك بالحنانة و نعم التربية و الكل شاهد راكي تقلشي فيهم و تحكمي وليدك توصيه ما يشريلهمش ما يحوسهمش بيسك غدوا يتزوجو و يتشرطو عند رجالهم

لكان باباهم ماقلشهم شكون أملا راح يقلشهم

و تزيدي توصيه ما تغركش حنانة مارتك و نتا عندك دراهم خلي كتحبس الخدمة فالخارج تبان حقيقتها

شوهتي صورتي قدام راجلي لأبعد حد يمكن يتصوره الانسان لأنو ابليس و ما يعملش هكدا

مارتك راهي تتوحم علاه ما تلبسش كل وقت راقدة ماهيش مدايرتلك قيمة

هي طماعة ما تشبعش قاع واش درتلها و راهي مشنفة و متخبية هداك مش وحم الوحم غير على المالكة ووووووو

الى أن نصل للانفصال

و لكن ربي ما كتبش..........

و مبعد عرفت يماه هي موراه و ماهيش حاجة جديدة

كل هدا ماعليش,,,,,,,

ولادك تحرضيهم ضدي و تهدرو مورايا و تمنشرو بعدما تتلمو فداري و تاكلو خيري اللي تبعث ولادها يريحو معايا كنشوف حاجة خصتهم مايروحو حتى نشريها ليهم و لا نمدهم من عندي كنعرف انو ظروفكم ما تسمحش ,,,,,,,

حتى راجلي ولى كيجي يرد بنت اخته للدارشاف صباطها و لا اي حاجة خاصتها يشريلها تجي عندي تقولي شوفي واش شرالي خالو

نقولها ماتقوليش للناس خالو اشرالي قولي بابا ،،،،،

بلا مزيتي علابالي مي فواش غلطت معاكم ؟؟؟؟؟؟

تجو ضياف بلا ماتخبروني و علابالكم راني بالحمل و نضيفكم وساعات نكون عندي خرجة و لا عندي صلاح لازم نقول ماعليش دار يماهم اللي هي فالأصل دار راجلي

تخلو الدار في حالة و نقول ماعليش كتتلم العايلة هي الصح.......

يماكم رميتو مسؤوليتها عليا كشغل انتم مش ولادها و نهارتعبت و توحمت و زيدت قابلتوها من بعيد واحد ما خمم يجي يقابلها و الخطأ كل تاع من

تاعي أنا

أنا الغالطة

أنا السيئة

أنا الي دارت و دارت و دارت و نا فالأصل ما درتش

حاولت معاكم قد مانقدر ولكن فالأخير الحاحة اللي فهمتها و مش قادرة نفهم غيرها أنو الغيرة دارت عمايلها

لأنو لوكان جيت زوالية و ماعنديش راح تحبوني مام نكون شريرة

أما يكون راجلك عندو فأنت سيئة مام الا راكي أطيب وحدة

حياتي ما قدرتش نعيشها مع راجلي و ولادي

كفاش يرحم باباكم نفرح و الشخص اللي يحاول يفرقلي بيني و بين راجلي عايش معايا

و راجلي يتأثر بيها لأنو كل الرجال لاااازم يماه و خواتاه يكونوراضيين على زوجته

و مش قادر يستوعب أنو يماه قادرة تبغيه لحد الجنون و تكره مارته و دنبها أنو مارت وليدها اللي تبغيه أكثر من لخرين

علاه قبلتي يتزوج ؟؟؟؟؟؟باش ترفدي في ظهرك دنوب ؟؟؟؟؟؟

وعلاه تحكمي وليدك بالسر و تدوريه عليا و كل خترة يخرجلي بخرجة جديدة

تشفقي على الكل غير أنا كشغل ما نيش بنادم و ماعنديش قلب .......

حسبي الله و نعم الوكيل

اللهم اجبر كسر خاطري و ارحم ضعفي و بصرني بعيبي

اللهم ان لي صغارا أخاف ضياعهم و أنت الأعلم بألمي و بمعاناتي فكن معي يارب و انصر الحق

اللهم أخرجني من هدا الوحل و خلصني منه كما خلصت يونس من بطن الحوت

اللهم انصرني عليهم كما نصرت يوسف عليه عليه السلام من طفل في بئر سحيق الى عزيز مصر

اللهم اني أمتك و لا رب لي سواك فكن لي السند في ضعفي و الناصر في مظلمتي إنك أرحم بعبادك من أمهاتهم

اللهم امين





إخواني أعدروا كلماتي فأختكم لم تجد لها من فضاء غير هدا فلن أشكو لوالدين يحزننهما ضيقي فلا ينامان ليلهما بأمان و لا لأخ أو أخت أعرف قصر حيلته

و الله كلما قلت لنفسي أن النهاية قد اقتربت تدكرت صغاري فأصمم أن أحارب لأجلهم

اللي عنده نصيحة أو كلام قادر يخفف عليا بيسك هادي معاناة 11 سنة

حكاية اليوم هي نفسها في الغد و صعيبة تكون مظلوم و ربي ياخد بحقك قداهم و معاها ما يعتبروش و علابالهم راهم يشدوني من اليد اللي توجعني كي راهو عندي ولاد ما عندي وين نتحرك

و اعدروا كل هده السلبية و لا أراكم الله في بيوتكم شرا و حفظ لكم أهاليكم