ناردين خليل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 مارس 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
المكوّنات
2 حبة افوكادو ناضج
0.5 كأس صغير عصير ليمون
حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعم
حبة صغيرة فليفلة خضرا مفرومة ناعم
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
قليل من البقدونس المفروم ناعم
ملح حسب الرغبة
0.5 ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة عمل صوص الافوكادو المكسيكي:
نقشر الافوكاد ونهرسه بالشوكة
نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون ونخلطهم جيدا
نضيف الطماطم والبصل والبقدونس والفليفلة الخضرا ونخلط جيدا
تقدم الصلصة مع السندويش
يمكن تخزينها 3 ايام في الثلاجة في علبة مغلقة
2 حبة افوكادو ناضج
0.5 كأس صغير عصير ليمون
حبة طماطم صغيرة مفرومة ناعم
حبة صغيرة فليفلة خضرا مفرومة ناعم
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
قليل من البقدونس المفروم ناعم
ملح حسب الرغبة
0.5 ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة عمل صوص الافوكادو المكسيكي:
نقشر الافوكاد ونهرسه بالشوكة
نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون ونخلطهم جيدا
نضيف الطماطم والبصل والبقدونس والفليفلة الخضرا ونخلط جيدا
تقدم الصلصة مع السندويش
يمكن تخزينها 3 ايام في الثلاجة في علبة مغلقة