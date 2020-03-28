قادري محمد عبد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 مارس 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخوتي اقدم لكم برنامج من صنعي مجانا للذين يعملون بمكاتب تسيير الموارد البشرية
من اجل فهم البرنامج الشرح موجود في اليوتوب و الرابط هو
للقيام بعملية التحميل عليك الضغط على الرابط
الرابط :KAD
ما عليك الا تخطي الاعلان و التحميل من موقع
mediafire
الملف بصيغة وينرار قم باستخراجه و فك الضغط عليه
قم بوضع الملف في سواقة سي
بعد الاستخراج اترك ملف kad واحد فقط أي لا تترك ملف kad مكرر
اترك ملف واحد فقط في
قرص سي disque c
للاستفسار عن اي مشكل اتصل بنا عبر الايميل
fatteh1984.2010@gmail.com
من اجل فهم البرنامج الشرح موجود في اليوتوب و الرابط هو
للقيام بعملية التحميل عليك الضغط على الرابط
الرابط :KAD
ما عليك الا تخطي الاعلان و التحميل من موقع
mediafire
الملف بصيغة وينرار قم باستخراجه و فك الضغط عليه
قم بوضع الملف في سواقة سي
بعد الاستخراج اترك ملف kad واحد فقط أي لا تترك ملف kad مكرر
اترك ملف واحد فقط في
قرص سي disque c
للاستفسار عن اي مشكل اتصل بنا عبر الايميل
fatteh1984.2010@gmail.com