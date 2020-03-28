برنامج من صنعي مجانا للذين يعملون بمكاتب تسيير الموارد البشرية

قادري محمد عبد

قادري محمد عبد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
36
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخوتي اقدم لكم برنامج من صنعي مجانا للذين يعملون بمكاتب تسيير الموارد البشرية

من اجل فهم البرنامج الشرح موجود في اليوتوب و الرابط هو


للقيام بعملية التحميل عليك الضغط على الرابط
الرابط :KAD
ما عليك الا تخطي الاعلان و التحميل من موقع
mediafire
الملف بصيغة وينرار قم باستخراجه و فك الضغط عليه
قم بوضع الملف في سواقة سي
بعد الاستخراج اترك ملف kad واحد فقط أي لا تترك ملف kad مكرر
اترك ملف واحد فقط في
قرص سي disque c
للاستفسار عن اي مشكل اتصل بنا عبر الايميل
fatteh1984.2010@gmail.com
 
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