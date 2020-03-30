نصائح للحفاظ على الأثاث الخشبي

تعتبر صيانة الأثاث مهمة ولكنها مجزية للغاية. إليك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها للتأكد من أن أثاثك الخشبي يدوم طويلاً.يضيف الأثاث الخشبي بسحره العتيق إحساسًا بالجاذبية إلى منزلك. أي قطعة خشبية هي قطعة مركزية تستحق كل الاهتمام. ولهذا السبب بالذات يجب على المرء أن يعطي صيانته عناية واهتمامًا إضافيين. ولكن من المهم للغاية معرفة ما يساعد وما لا يساعد.إليك بعض النصائح القيمة التي قد تساعدك في الحفاظ على أثاثك بشكل أفضل.قطعة أثاث متلألئة تجعل من غرفة التألق. ويساعد مقدار الغبار المناسب في القيام بذلك. تأكد من استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة وجافة لمسح الغبار. إذا كان بإمكانك تنظيف الأرائك والطاولات وما إلى ذلك على أساس نصف شهري ، فلا يوجد شيء مثل ذلك.01_ الغبار بشكل جيدكن حذرًا من تعريض الأثاث الخشبي لضوء الشمس لفترات زمنية طويلة. وينتج عن ظاهرة تسمى "الإكتشاف" حيث تظهر بقع ساطعة ومظلمة عبر المقطع العرضي. على طاولة خشبية ، يمكنك استخدام مفرش المائدة للتخفيف من تأثيره بشكل فعال.انتبه إلى درجة الحرارةتجنب استخدام الأشياء شديدة البرودة والساخنة على الأثاث الخشبي لتحسين الصيانة. يميلون إلى ترك انطباع قد يشوه النسيج الأصلي للسطح. تأكد من أن التعرض يقتصر على الفترات الزمنية المسموح بها وليس لفترة طويلة.دعها تتقدم بالنعمةيتأخر الأثاث بمرور الوقت وتحتاج إلى تركه يتقدم بأمان. تمامًا مثل النبيذ ، قد يكتسب شخصية جديدة في سنوات الشفق. بعض الخشب قد يضيء والبعض الآخر قد يغمق مع مرور الوقت. لذا عندما تشتري أي أثاث خشبي في المرة القادمة ، عليك مراعاة عادات الشيخوخة.يجب أن تكون حذرًا جدًا من عدم ترك الأشياء الحادة قريبة جدًا من قطع الأثاث الخشبي. لا يبدو الخدش جيدًا أبدًا. أبدا.يوصى بشدة بالتزييت وإزالة الخشب بالشمع لأنه يمنحه ورنيشًا لامعًا له. أيضا ، يضيف طبقة واقية ، طلاء على السطح مما ينعش مظهره. إذا استطعت تشحيم وحداتك الخشبية بالشمع مرة كل ثلاثة أشهر ، فسيكون ذلك رائعًا.الزيوت والشمع- بانتظاميجب عليك استخدام الماء الدافئ وصابون الأطباق المعتدل لتنظيف الأثاث. احرص على عدم نقعه لفترات زمنية أطول. قم بتنظيفه حتى يزول الغبار. يمكن مسح الرطوبة المتبقية بقطعة قماش لاحقًا.هذه بعض النصائح الجيدة التي يمكنك اعتمادها للحفاظ على أثاثك الخشبي. وأكبر نصيحة - تفعل ذلك مع الحب! سيظهر وسوف يتوهج أثاثك!nasayih lilhifaz ealaa al'athath alkhashbii