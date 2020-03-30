hager552
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5 طرق تعقيم المختبر
تعد تقنيات التعقيم الفعالة ضرورية للعمل مع خطوط الخلايا المعزولة لأسباب واضحة أنك لا تريد أن تنمو البق من البيئة في وسط الثقافة اللطيفة ، وبالمثل ، يجب تعقيم الثقافات قبل التخلص منها.
إذن ما هي أكثر طرق التعقيم شيوعًا ، وكيف تعمل؟ غير متأكد؟ واصل القراءة…
الحرارة الرطبة (التعقيم) شركة تعقيم بالرياض
الطريقة المفضلة للتعقيم في معظم المختبرات هي التعقيم. استخدام البخار المضغوط لتسخين المواد المراد تعقيمها. هذه طريقة فعالة للغاية تقتل جميع الميكروبات والجراثيم والفيروسات ، على الرغم من وجود بعض الأخطاء المحددة ، وخاصة درجات الحرارة المرتفعة أو أوقات الحضانة.
يقتل الأوتوكلاف الميكروبات عن طريق التحلل المائي وتخثر البروتينات الخلوية ، والذي يتحقق بكفاءة عن طريق الحرارة الشديدة في وجود الماء.
تأتي الحرارة الشديدة من البخار. البخار المضغوط لديه حرارة كامنة عالية ؛ عند درجة حرارة 100 درجة مئوية ، فإنها تحتفظ بحرارة 7 مرات أكثر من الماء عند نفس درجة الحرارة يتم تحرير هذه الحرارة عند ملامسة سطح المبرد للمادة المراد تعقيمها ، مما يسمح بالتوصيل السريع للحرارة والاختراق الجيد للمواد الكثيفة.
في درجات الحرارة هذه ، يقوم الماء بعمل رائع من تحلل البروتينات ... لذلك لا توجد فرصة لهذه الحشرات.
الحرارة الجافة (المشتعلة والخبز)
للتدفئة الجافة اختلاف حاسم واحد عن التعقيم. لقد خمنت ذلك - لا يوجد ماء ، لذلك لا يمكن أن يحدث التحلل المائي للبروتين.
وبدلاً من ذلك ، تميل الحرارة الجافة إلى قتل الميكروبات عن طريق أكسدة المكونات الخلوية. وهذا يتطلب طاقة أكبر من التحلل المائي للبروتين ، لذا فإن درجات الحرارة الأعلى مطلوبة للتعقيم الفعال بالحرارة الجافة.
على سبيل المثال ، يمكن تحقيق التعقيم عادة في 15 دقيقة عن طريق التعقيم في 121 درجة مئوية ، في حين أن التسخين الجاف يحتاج بشكل عام إلى درجة حرارة 160 درجة مئوية للتعقيم في فترة مماثلة من الوقت.
الترشيح
الترشيح هو طريقة رائعة لتعقيم الحلول بسرعة بدون تدفئة. تعمل الفلاتر بالطبع بتمرير المحلول من خلال مرشح بقطر مسام صغير للغاية بحيث لا تستطيع الميكروبات المرور عبره.
يمكن أن تكون الفلاتر عبارة عن ممرات زجاجية متناثرة مصنوعة من جزيئات زجاجية منصهرة بالحرارة ، أو أكثر شيوعًا هذه الأيام ، فلاتر غشائية مصنوعة من استرات السليلوز. لإزالة البكتيريا ، عادة ما يتم استخدام المرشحات التي يبلغ متوسط قطرها المسام 0.2um.
لكن تذكر أن الفيروسات والعاثية يمكن أن تمر عبر هذه المرشحات ، لذا فإن الترشيح ليس خيارًا جيدًا إذا كانت هذه مصدر قلق.
المذيبات شركة تعقيم بالقطيف
يستخدم الإيثانول بشكل شائع كمطهر ، على الرغم من أن الأيزوبروبانول مذيب أفضل للدهون ، فقد يكون خيارًا أفضل.
كلاهما يعمل عن طريق تشويه البروتينات من خلال عملية تتطلب الماء ، لذلك يجب تخفيفها إلى 60-90 ٪ في الماء لتكون فعالة.
مرة أخرى ، من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن الإيثانول و IPA جيدان في قتل الخلايا الميكروبية ، إلا أنهما ليس لهما تأثير على الجراثيم.
إشعاع شركة تعقيم بالجبيل
الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما هي جميع أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي التي لها تأثيرات ضارة للغاية على الحمض النووي ، لذلك قم بعمل أدوات ممتازة للتعقيم.
والفرق الرئيسي بينهما ، من حيث فعاليتها ، هو اختراقهم.
الأشعة فوق البنفسجية لديها تغلغل محدود في الهواء ، لذا فإن التعقيم يحدث فقط في منطقة صغيرة إلى حد ما حول المصباح. ومع ذلك ، فهي آمنة نسبيًا ومفيدة جدًا لتعقيم المناطق الصغيرة ، مثل أغطية التدفق الصفحي.
الأشعة السينية وأشعة جاما أكثر اختراقًا بكثير ، مما يجعلها أكثر خطورة ولكنها فعالة جدًا في التعقيم البارد على نطاق واسع للمواد البلاستيكية (مثل الحقن) أثناء التصنيع.
شركة تعقيم بالخبر
تعد تقنيات التعقيم الفعالة ضرورية للعمل مع خطوط الخلايا المعزولة لأسباب واضحة أنك لا تريد أن تنمو البق من البيئة في وسط الثقافة اللطيفة ، وبالمثل ، يجب تعقيم الثقافات قبل التخلص منها.
إذن ما هي أكثر طرق التعقيم شيوعًا ، وكيف تعمل؟ غير متأكد؟ واصل القراءة…
الحرارة الرطبة (التعقيم) شركة تعقيم بالرياض
الطريقة المفضلة للتعقيم في معظم المختبرات هي التعقيم. استخدام البخار المضغوط لتسخين المواد المراد تعقيمها. هذه طريقة فعالة للغاية تقتل جميع الميكروبات والجراثيم والفيروسات ، على الرغم من وجود بعض الأخطاء المحددة ، وخاصة درجات الحرارة المرتفعة أو أوقات الحضانة.
يقتل الأوتوكلاف الميكروبات عن طريق التحلل المائي وتخثر البروتينات الخلوية ، والذي يتحقق بكفاءة عن طريق الحرارة الشديدة في وجود الماء.
تأتي الحرارة الشديدة من البخار. البخار المضغوط لديه حرارة كامنة عالية ؛ عند درجة حرارة 100 درجة مئوية ، فإنها تحتفظ بحرارة 7 مرات أكثر من الماء عند نفس درجة الحرارة يتم تحرير هذه الحرارة عند ملامسة سطح المبرد للمادة المراد تعقيمها ، مما يسمح بالتوصيل السريع للحرارة والاختراق الجيد للمواد الكثيفة.
في درجات الحرارة هذه ، يقوم الماء بعمل رائع من تحلل البروتينات ... لذلك لا توجد فرصة لهذه الحشرات.
الحرارة الجافة (المشتعلة والخبز)
للتدفئة الجافة اختلاف حاسم واحد عن التعقيم. لقد خمنت ذلك - لا يوجد ماء ، لذلك لا يمكن أن يحدث التحلل المائي للبروتين.
وبدلاً من ذلك ، تميل الحرارة الجافة إلى قتل الميكروبات عن طريق أكسدة المكونات الخلوية. وهذا يتطلب طاقة أكبر من التحلل المائي للبروتين ، لذا فإن درجات الحرارة الأعلى مطلوبة للتعقيم الفعال بالحرارة الجافة.
على سبيل المثال ، يمكن تحقيق التعقيم عادة في 15 دقيقة عن طريق التعقيم في 121 درجة مئوية ، في حين أن التسخين الجاف يحتاج بشكل عام إلى درجة حرارة 160 درجة مئوية للتعقيم في فترة مماثلة من الوقت.
الترشيح
الترشيح هو طريقة رائعة لتعقيم الحلول بسرعة بدون تدفئة. تعمل الفلاتر بالطبع بتمرير المحلول من خلال مرشح بقطر مسام صغير للغاية بحيث لا تستطيع الميكروبات المرور عبره.
يمكن أن تكون الفلاتر عبارة عن ممرات زجاجية متناثرة مصنوعة من جزيئات زجاجية منصهرة بالحرارة ، أو أكثر شيوعًا هذه الأيام ، فلاتر غشائية مصنوعة من استرات السليلوز. لإزالة البكتيريا ، عادة ما يتم استخدام المرشحات التي يبلغ متوسط قطرها المسام 0.2um.
لكن تذكر أن الفيروسات والعاثية يمكن أن تمر عبر هذه المرشحات ، لذا فإن الترشيح ليس خيارًا جيدًا إذا كانت هذه مصدر قلق.
المذيبات شركة تعقيم بالقطيف
يستخدم الإيثانول بشكل شائع كمطهر ، على الرغم من أن الأيزوبروبانول مذيب أفضل للدهون ، فقد يكون خيارًا أفضل.
كلاهما يعمل عن طريق تشويه البروتينات من خلال عملية تتطلب الماء ، لذلك يجب تخفيفها إلى 60-90 ٪ في الماء لتكون فعالة.
مرة أخرى ، من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن الإيثانول و IPA جيدان في قتل الخلايا الميكروبية ، إلا أنهما ليس لهما تأثير على الجراثيم.
إشعاع شركة تعقيم بالجبيل
الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما هي جميع أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي التي لها تأثيرات ضارة للغاية على الحمض النووي ، لذلك قم بعمل أدوات ممتازة للتعقيم.
والفرق الرئيسي بينهما ، من حيث فعاليتها ، هو اختراقهم.
الأشعة فوق البنفسجية لديها تغلغل محدود في الهواء ، لذا فإن التعقيم يحدث فقط في منطقة صغيرة إلى حد ما حول المصباح. ومع ذلك ، فهي آمنة نسبيًا ومفيدة جدًا لتعقيم المناطق الصغيرة ، مثل أغطية التدفق الصفحي.
الأشعة السينية وأشعة جاما أكثر اختراقًا بكثير ، مما يجعلها أكثر خطورة ولكنها فعالة جدًا في التعقيم البارد على نطاق واسع للمواد البلاستيكية (مثل الحقن) أثناء التصنيع.
شركة تعقيم بالخبر