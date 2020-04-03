في مكّتي الحبيبة وبسبب الكورونا
بدأت إجراءات الوقاية بإيقاف العمرة
ثم تلاها إخلاء صحن المطاف لتعقيمه
ثم صدر أمر حظر التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا
ومن ثم صار الحظر من الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا
وحينما ازدادت الحالات تم الحجر على مكة والمدينة والرياض
وبالأمس صدر قرار الحظر الكامل على مكة والمدينة
لا أعلم ماذا أقول وأنا أرى مدينتي الحبيبة وقد أصبحت محجوبة حتى عن غيرها من مدن المملكة
نسأل الله السلامة والعافية من هذا الوباء
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موضوعي هذا تصوير حالة مدينتي بعد حظر التجول وقد خلت من الناس بعد بقائهم في منازلهم
والصور بكاميرات بعض مُصوّري مكة
عمّار الأمير ومشاري الشهراني وياسر بخش وغيرهم:
يُتبـــــــــــــــع