اختبار تحليل الشخصية......دقيق جدا

جهيزه خصيصا ً لك لتعرف نفسك أكثر عن قرب , هذا الاختبار هو لتحديد الشخصية, و قد تم بالاعتماد على نموذج مايرز بريغز و تم التعديل عليه باحترافية ليكون مناسبا ً لعادات و تقاليد مجتمعاتنا وليساعد على تحديد شخصيتك بدقة أكثر , وهو مكون من 36 سؤالا ً تم التعديل عليها بعناية فائقة ..... انقر الرابط بالاسفل و اتبع الخطوات لتحليل شخصيتك..