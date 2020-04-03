اختبار تحليل الشخصية......دقيق جدا

didi_beauty
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أفريل 2020
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 2
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- tiaret
- الجنس
- أنثى
جهيزه خصيصا ً لك لتعرف نفسك أكثر عن قرب , هذا الاختبار هو لتحديد الشخصية, و قد تم بالاعتماد على نموذج مايرز بريغز و تم التعديل عليه باحترافية ليكون مناسبا ً لعادات و تقاليد مجتمعاتنا وليساعد على تحديد شخصيتك بدقة أكثر , وهو مكون من 36 سؤالا ً تم التعديل عليها بعناية فائقة ..... انقر الرابط بالاسفل و اتبع الخطوات لتحليل شخصيتك..
https://gurl.pw/ivJX
https://gurl.pw/ivJX