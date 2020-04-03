اختبار تحليل الشخصية......دقيق جدا

D

didi_beauty

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أفريل 2020
المشاركات
4
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
tiaret
الجنس
أنثى
جهيزه خصيصا ً لك لتعرف نفسك أكثر عن قرب , هذا الاختبار هو لتحديد الشخصية, و قد تم بالاعتماد على نموذج مايرز بريغز و تم التعديل عليه باحترافية ليكون مناسبا ً لعادات و تقاليد مجتمعاتنا وليساعد على تحديد شخصيتك بدقة أكثر , وهو مكون من 36 سؤالا ً تم التعديل عليها بعناية فائقة ..... انقر الرابط بالاسفل و اتبع الخطوات لتحليل شخصيتك..



https://gurl.pw/ivJX
 
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