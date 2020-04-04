كفتة لبنانية

ناردين خليل
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جديدنا اليوم من أشهى اكلات لبنانية الكفتة اللبنانية اللذيذة، واليك سيدتي المقادير اللازمة لعملها.
مقادير عمل الكفتة اللبنانية
نصف كيلو لحم دهني قليلا، مفروم ناعما
2 كوب برغل ناعم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
رشة بهار
2 ملعقة نعنع مجفف
ماء بارد
بصلة مفرومة ناعما
طريقة التحضير
نغسل البرغل الناعم بالماء البارد، ثم نصفيه جيدا ونضعه في وعاء.
نضيف اليه اللحم والملح والبابريكا والبهار الحلو والنعناع اليابس. يخلط الكل جيداً ويستعمل الماء البارد لدعك المزيج وجعله شبيهاً بعجينة الكبة.
تبلل اليدان بالماء ويقرص المزيج إلى أقراص دائرية. يغرز سيخ خشبي في كل قرص بحيث يعبره من الطرف إلى الطرف وتصف أسياخ الكفتة في صينية وتحفظ في الثلاجة حتى موعد الاستعمال.
نحمي الفرن وتدهن أقراص الكفتة بالكثير من الزيت ثم تخبز في فرن درجة حرارته عالية، ونقلبها على الوجه الآخر في منتصف الخبز بحيث تنضج على الوجهين.
تقدم الكفتة مع السلطة الطازجة المكونة من البندورة والخيار والبصل والثوم وصلصة الزيت والليمون.
مقادير عمل الكفتة اللبنانية
نصف كيلو لحم دهني قليلا، مفروم ناعما
2 كوب برغل ناعم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بابريكا
رشة بهار
2 ملعقة نعنع مجفف
ماء بارد
بصلة مفرومة ناعما
طريقة التحضير
نغسل البرغل الناعم بالماء البارد، ثم نصفيه جيدا ونضعه في وعاء.
نضيف اليه اللحم والملح والبابريكا والبهار الحلو والنعناع اليابس. يخلط الكل جيداً ويستعمل الماء البارد لدعك المزيج وجعله شبيهاً بعجينة الكبة.
تبلل اليدان بالماء ويقرص المزيج إلى أقراص دائرية. يغرز سيخ خشبي في كل قرص بحيث يعبره من الطرف إلى الطرف وتصف أسياخ الكفتة في صينية وتحفظ في الثلاجة حتى موعد الاستعمال.
نحمي الفرن وتدهن أقراص الكفتة بالكثير من الزيت ثم تخبز في فرن درجة حرارته عالية، ونقلبها على الوجه الآخر في منتصف الخبز بحيث تنضج على الوجهين.
تقدم الكفتة مع السلطة الطازجة المكونة من البندورة والخيار والبصل والثوم وصلصة الزيت والليمون.