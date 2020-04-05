ناردين خليل
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هي من الحلويات الخفيفة السهلة واللذيذة، تعرفي معنا بخطوات بسيطة على طريقة عمل اللزاقيات
المكوّنات كوبان من الطحين الأبيض. كوب من طحين القمح. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. كوب ونصف من لبن الزبادي. رشّة من الملح. مكوّنات لدهن اللزاقيات: كوب من السمنة. نصف كوب من زيت الزيتون. كوب من السكر الخشن. كوب من دبس العنب، أو دبس التمر. نصف كوب من الطحينة. طريقة التحضير عجن المكوّنات مع بعضها البعض جيداً وتغطية العجينة وتركها لمدّة ساعة تقريباً حتى ترتاح. وضع السمنة الذائبة مع زيت الزيتون في وعاء عميق، وخلطهما جيداً. تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة ورقها مع رشّة قليلة من الطحين إلى أقراص رقيقة جداً. تسخين مقلاة واسعة على النار ووضع قرص العجين في المقلاة الساخنة وطهي القرص على نار متوسطة الحرارة إلى أن يجف من الأسفل ويبدأ بالانتفاخ. قلب القرص على الجهة الأخرى ودهن السطح بمقدار ملعقة كبيرة من خليط السمنة، وزيت الزيتون ثمّ قلب القرص مرة أخرى ودهن الجهة الثانية بالقليل من خليط السمنة وزيت الزيتون. نقل القرص إلى طبق مناسب للتقديم ورشه بكمية وافرة من السكر. تكرار العملية السابقة بوضع الأقراص فوق بعضها البعض حتى تبقى ساخنة.
المكوّنات كوبان من الطحين الأبيض. كوب من طحين القمح. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. كوب ونصف من لبن الزبادي. رشّة من الملح. مكوّنات لدهن اللزاقيات: كوب من السمنة. نصف كوب من زيت الزيتون. كوب من السكر الخشن. كوب من دبس العنب، أو دبس التمر. نصف كوب من الطحينة. طريقة التحضير عجن المكوّنات مع بعضها البعض جيداً وتغطية العجينة وتركها لمدّة ساعة تقريباً حتى ترتاح. وضع السمنة الذائبة مع زيت الزيتون في وعاء عميق، وخلطهما جيداً. تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة ورقها مع رشّة قليلة من الطحين إلى أقراص رقيقة جداً. تسخين مقلاة واسعة على النار ووضع قرص العجين في المقلاة الساخنة وطهي القرص على نار متوسطة الحرارة إلى أن يجف من الأسفل ويبدأ بالانتفاخ. قلب القرص على الجهة الأخرى ودهن السطح بمقدار ملعقة كبيرة من خليط السمنة، وزيت الزيتون ثمّ قلب القرص مرة أخرى ودهن الجهة الثانية بالقليل من خليط السمنة وزيت الزيتون. نقل القرص إلى طبق مناسب للتقديم ورشه بكمية وافرة من السكر. تكرار العملية السابقة بوضع الأقراص فوق بعضها البعض حتى تبقى ساخنة.