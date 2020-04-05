مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدى اللمة الجزائرية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,807
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى




الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ




وبعد يا عضوات وياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام:

القرآن الكريم

الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة
وأنـ يوفقنا ويجعلنا أهلاً لذلكـ وما ذلكـ على الله بعزيز
والحمد لله ربـ العالمين
إنـ المكارمـ موصولة بالمكاره


وقد أجمعـ عقلاء كل أمة على أنـ النعيمـ لا يدركـ بالنعيمـ وأنـ من طلب الراحة فأتته الراحة



فلنشمر عن سواعدنا ولننطلق فـ رحابـ قرآننا
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الفكرة وطريقة سيرورتها :


أكبر مشروع وأهم مشروع في حياة كل واحد منا وهو مشروع نجده في دنيانا وآخرتنا
وأردنا تطبيق فكرة التحفيظ انطلاقا من منتدانا ليكون شاهدا علينا بالخير يوم غد.


-المجال سيكون مفتوح للأخوات بالدرجة الأولى والأطفال

-الوسيلة هي تطبيق الواتس آب عبر مجموعات خاصة.
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-من يشرف على عملية التحفيظ برواية ورش عن نافع ؟ هي أستاذة خاتمة لكتاب الله عز وجل بأحكامه تريد مساعدة من تود ان تحفظ او تحفظ أولادها بأحكام القرآن
وهي والدتي حفظها الله

فلاتترددي أختي ولاتخافي من ناحية الثقة فأنا أضمن لك...

-للتي تود المشاركة تتصل بي عبر الرسائل الخاصة لاعطيها الرقم والمجموعة التي تود الدخول اليها
ونقبل حتى التحفيظ الفردي .
-حتى وان اغلقت المساجد والمدراس القرآنية
فهناك وسائل أخرى نحمد الله عز وجل عليها
فقط جاهدي نفسكي اختاه ولاتضيعي وقتك


الهدفـ والغاية من المشروع :

إنّ مشروعنا هذا جاء ليعيد للرّوح الحياة بقربها من الله ، وليطمئن القلوبـ بذكر الله ويشرح الصدور ويبث النور ويرسل السرور وليُعيد للأمّة المجد المسلوبـ


فلا عز لنا إلا بالقرآن



ولاتنسي أختي زيارة الموضوع الخاص في ركن التوعية الدينية النسائية

www.4algeria.com

مشروع حفظ القرآن الكريم خاص بالأخوات

بعد اعلاننا عن فكرة مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدانا https://www.4algeria.com/forum/t/489602/ سيكون الموضوع خاص باستفساراتكن ومن تريد المشاركة معنا تكتب في رد منفصل وتراسلني عبر الرسائل الخاصة لأدخلها غرفة التحفيظ وتتواصل مع الأستادة المشرفة على عملية التحفيظ بوراية ورش عن نافع...
www.4algeria.com www.4algeria.com



ماسيُحققه هدا المشروع :

كُلّ مجموعة ستُنهي الحفظ او المراجعة تكون كَسَبَت تحدّي النّفس
وحفظت ماتيسّر من القرآن الكريم وبالتّالي تحقيق هدف المشروع
المُبارك انطلاقا من منتدى اللّمّة الجزائريّة.






نحاول ربط منتدانا مع مواقع التواصل الاجتماعي
مثل الواتس آب
لنستفيد اكثر
ونطبق بالفعل كل مافيه خير لنا في دنيانا وآخرتنا

ربنا ارفع عنا البلاء
واحسن خواتمنا يارب


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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,807
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
و لاتنسى

لا تنسى أن كل حرف تنطقه عند قراءة القرآن الكريم بحسنة ، وتكتب عشر حسنات ! .. ففي ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مثلاً 19 حرفاً .. تحتسب بـ 190 حسنة ! .. فقط عند التسمية 190 حسنة .. فكيف بالآيات ، والتكرار التلقائي مع الحفظ وبعد الحفظ ؟. ( حقاً فرصة العمر ) .. لأن بعض الموازين يوم الحساب قـد لا تحتاج إلا لحسنة واحدة لتترجح كفة حسناتها على كفة سيئاتها فينفتح الطريق بفضل الله ورحمته إلى الجنة ! . لا حرمنا الله الطريق الآمن إليها . رزقنا الله جميعاً عونه وتوفيقه والصدق والإخلاص والقبول ، وحسن العاقبة .. اللهم آمين



نرحب بكل الرّكب ومن سيشاركنا الدّربـ إلى مرضاة الرب
فأهلاً وسهلاً ومرحباً.
 
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