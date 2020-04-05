مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدى اللمة الجزائرية

الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ









وبعد يا عضوات وياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام:



القرآن الكريم



الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة

وأنـ يوفقنا ويجعلنا أهلاً لذلكـ وما ذلكـ على الله بعزيز

والحمد لله ربـ العالمين

إنـ المكارمـ موصولة بالمكاره

وقد أجمعـ عقلاء كل أمة على أنـ النعيمـ لا يدركـ بالنعيمـ وأنـ من طلب الراحة فأتته الراحة







فلنشمر عن سواعدنا ولننطلق فـ رحابـ قرآننا



الفكرة وطريقة سيرورتها :







وأردنا تطبيق فكرة التحفيظ انطلاقا من منتدانا ليكون شاهدا علينا بالخير يوم غد.





-المجال سيكون مفتوح للأخوات بالدرجة الأولى والأطفال



-الوسيلة هي تطبيق الواتس آب عبر مجموعات خاصة.

أكبر مشروع وأهم مشروع في حياة كل واحد منا وهو مشروع نجده في دنيانا وآخرتناوأردنا تطبيق فكرة التحفيظ انطلاقا من منتدانا ليكون شاهدا علينا بالخير يوم غد.-المجال سيكون مفتوح للأخوات بالدرجة الأولى والأطفال-الوسيلة هي تطبيق الواتس آب عبر مجموعات خاصة.



-من يشرف على عملية التحفيظ برواية ورش عن نافع ؟ هي أستاذة خاتمة لكتاب الله عز وجل بأحكامه تريد مساعدة من تود ان تحفظ او تحفظ أولادها بأحكام القرآن

وهي ***************************************

والدتي حفظها الله

فلاتترددي أختي ولاتخافي من ناحية الثقة فأنا أضمن لك...



- للتي تود المشاركة تتصل بي عبر الرسائل الخاصة لاعطيها الرقم والمجموعة التي تود الدخول اليها

ونقبل حتى التحفيظ الفردي .

-حتى وان اغلقت المساجد والمدراس القرآنية

فهناك وسائل أخرى نحمد الله عز وجل عليها

فقط جاهدي نفسكي اختاه ولاتضيعي وقتك

الهدفـ والغاية من المشروع :

في ركن التوعية الدينية النسائية



مشروع حفظ القرآن الكريم خاص بالأخوات بعد اعلاننا عن فكرة مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدانا https://www.4algeria.com/forum/t/489602/ سيكون الموضوع خاص باستفساراتكن ومن تريد المشاركة معنا تكتب في رد منفصل وتراسلني عبر الرسائل الخاصة لأدخلها غرفة التحفيظ وتتواصل مع الأستادة المشرفة على عملية التحفيظ بوراية ورش عن نافع... ولاتنسي أختي زيارة الموضوع الخاص

ماسيُحققه هدا المشروع :

تحدّي النّفس

فظت ماتيسّر من القرآن الكريم

تحقيق هدف المشروع

المُبارك انطلاقا من منتدى اللّمّة الجزائريّة.

نحاول ربط منتدانا مع مواقع التواصل الاجتماعي

مثل الواتس آب

لنستفيد اكثر

ونطبق بالفعل كل مافيه خير لنا في دنيانا وآخرتنا



ربنا ارفع عنا البلاء

واحسن خواتمنا يارب

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إنّ مشروعنا هذا جاء ليعيد للرّوح الحياة بقربها من الله ، وليطمئن القلوبـ بذكر الله ويشرح الصدور ويبث النور ويرسل السرور وليُعيد للأمّة المجد المسلوبـفلا عز لنا إلا بالقرآنكُلّ مجموعة ستُنهي الحفظ او المراجعة تكون كَسَبَتوحوبالتّالي