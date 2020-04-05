مشروع حفظ القرآن الكريم خاص بالأخوات

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,807
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى



بعد اعلاننا عن فكرة مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدانا
www.4algeria.com

مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدى اللمة الجزائرية

الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ وبعد يا عضوات وياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام: القرآن الكريم الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة وأنـ يوفقنا...
www.4algeria.com www.4algeria.com

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لأدخلها غرفة التحفيظ وتتواصل مع الأستادة المشرفة على عملية التحفيظ بوراية ورش عن نافع

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,807
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
توجد مجموعة تحفيظ قصار السور

من سورة الناس
حفظ وتصحيح أحكام ....

المجموعة التي انضممت اليها
اليوم

يعني اختي تنضمي
وتخلي تسجيل في المجموعة
لي فيها الاستادة
وهي تصححلك الحفظ والأحكام

تبداي بالسورة وتمشي بالترتيب .

استغلي اختاه فترة الحجر الصحي فرصة لاتعوض

 
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