مشروع حفظ القرآن الكريم خاص بالأخوات

السلطانة
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بعد اعلاننا عن فكرة مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدانا
مشروع حفظ القرآن الكريم انطلاقا من منتدى اللمة الجزائرية
الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ وبعد يا عضوات وياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام: القرآن الكريم الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة وأنـ يوفقنا...
www.4algeria.com
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