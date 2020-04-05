مشروع حفظ القرآن الكريم خاص بالأخوات

الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ وبعد يا عضوات وياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام: القرآن الكريم الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة وأنـ يوفقنا...