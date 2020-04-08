خطر الجرعة الزائدة من الافيون وافضل حل للتخلص منه

NoorAhmed101
:: عضو منتسِب ::
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تشمل القضايا المتعلقة بالصحة المرتبطة بإساءة استخدام الأفيون نظام المناعة الضعيف واضطرابات الدم والفشل التنفسي أو الكلوي القاتل بسبب الجرعات المميتة التي لا تأتي بالضرورة إلا عند مستويات تحمل أعلى والوفيات المرتبطة بالأفيون كما يمكن أن تنتج بسرعة وسهولة كما يتعرض الأشخاص الذين يدخنون الأفيون أيضًا لخطر أكبر للإصابة بسرطان الرئة ومرضه كما أنهم يتعرضون لأضرار بالقلب والكبد والكلى والأعضاء الحيوية الأخرى والدماغ وقد تظل الأضرار المرتبطة بالصحة حتى بعد توقف تعاطي المخدرات وعلاوة على ذلك فإنه يميل أولئك الذين يتعاطون الأفيون إلى الإصابة بتلف الوريد والتلوث بالدم وغيرها من المخاطر الشائعة المرتبطة بتعاطي المخدرات عن طريق الوريد كما يتميز الانسحاب نفسه بالغثيان والقيء والقلق والألم في جميع أنحاء الجسم والإسهال وارتفاع ضغط الدم.
خطر الجرعة الزائدة من الأفيون
إن جرعة زائدة من الأفيون يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية مدى الحياة أو الوفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي وعدم وجود كمية كافية من الأوكسجين للدماغ وهناك مسألة مهمة تتعلق بالجرعة الزائدة وهي أنها غالبا ما تعكس الأفيون عاليا ومن ثم يصعب اكتشافه ويمكن للمستخدمين الذين تناولوا جرعة زائدة وجود الهلوسة والاكتئاب والتنفس الضحل والقيء والارتباك والغيبوبة وإذا كان هناك اشتباه في أن الشخص قد تناول جرعة زائدة فلن يتوفر علاج ناجح ولكن يجب إدارته فقط بواسطة أخصائي طبي ما لم يتوفر النالوكسون وهو فعال للغاية في حالات الجرعة الزائدة من أي مادة أفيونية كما يتم تشجيع أولئك الذين يعرفون المدمنين شخصيا والمدمنين على الحصول على عقار النالوكسون من الصيدلية حتى يتوفر لديهم في حالة الطوارئ.
وليس امامك سوي حل وحيد للتخلص من خطر الافيون واضراره السابقة وهو التوجه لـ مستشفى علاج إدمان في اسرع وقت لتلقي العلاج حيث انه يتوفر بداخل المستشفيات كل ما يحتاج إليه المدمن لتخطي مراحل العلاج بدون الم وتعتبر افضل مستشفي علاج إدمان هي مستشفي الامل للطب النفسي وعلاج الادمان لما تقدمة من خدمات وبرامج علاجية وبرامج أعراض انسحاب لتخطي جميع المراحل بدون الم كالتي تحدث عند علاج ادمان الافيون أو علاج ادمان الشبو .
المصدر : ماهي افضل مستشفى علاج ادمان وتكلفة مراكز علاج الادمان في مصر