نصائح حول علاج ادمان الحشيش والحد من تعاطيه

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d.alaaali

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علاج ادمان الحشيش

يوجد العديد من الطرق التى تساعدك فى تلقى مراحل علاج ادمان الحشيش بطريقة صحيحة وهى التوجه الى احد المراكز المتخصصة فى علاج ادمان المخدرات، فيمكنك الاعتماد على أطباء علاج إدمان المخدرات فيوجد العديد من برامج علاج ادمان الحشيش التى يمكنهم بعد فحص حالتك يقومون ببدء البرنامج العلاجى المناسب لحالتك بدون الشعور بألم
الأعراض الانسحابية للحشيش
  • القلق الدائم من عدم وجود الحشيش
  • الالم شديد عام فى الجسم
  • ارتفاع درجة حرارة الجسم
  • التعرق المستمر
  • سيلان دمعي وأنفى
  • اسهال وقئ
  • الميل للعزلة والانطواء
  • عدم القدرة على النوم
  • هلاوس سمعية وبصرية
  • الإصابة بالاكتئاب
  • التعرض لحالة من الخوف المستمر
  • فقدان الشهية
  • ارتعاش فى الاطراف
  • الشعور بوخزات في الأطراف
  • القيام بتصرفات عدوانية في مواقف لا تستدعي ذلك
الحشيش هو نوع من انواع المخدرات يصنع من زهره القنب الهندي ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية حيث يستخرج الحشيش من المادة الصمغية التي توجد في أطراف نبات القنب ويميل لونه للبني الغامق او اللون الاسود وتنتمي إلى قارة آسيا الوسطى وكانت تستخدم لتصنيع أدوية طبية وكذلك يتم العلاج في بعض المستشفيات والصيدليات في ألمانيا لتخفيف الآلام مثل وجع العظام والأورام ولكن مع أكتشاف هذا النبات السحري بات بعض الدول استخدامها لتصنيع المخدرات، كما أن الحشيش يعتبر منتشر عالميا نظرا لسعره المناسب للجميع سابقاً بخلاف باقي أنواع المخدرات وأسعارها الباهظة، حيث يوجد العديد من الأشخاص المتعاطين للحشيش قاموا بعدة محاولات لعلاج ادمان الحشيش يتح بنود علاج ادمان المخدرات مثل أخذ بعض العقاقير المُسكنة و المنومة لكي يتغلبوا على الأعراض الانسحابية التي تحدث أثناء محاولة علاج ادمان الحشيش، ولكن يتراكم على هذه التجارب أعراض انسحابية شديدة أثناء تلقي علاج ادمان الحشيش بطريقة صحيحة
 
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