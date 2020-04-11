نصائح حول علاج ادمان الحشيش والحد من تعاطيه

d.alaaali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 أفريل 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
علاج ادمان الحشيش
يوجد العديد من الطرق التى تساعدك فى تلقى مراحل علاج ادمان الحشيش بطريقة صحيحة وهى التوجه الى احد المراكز المتخصصة فى علاج ادمان المخدرات، فيمكنك الاعتماد على أطباء علاج إدمان المخدرات فيوجد العديد من برامج علاج ادمان الحشيش التى يمكنهم بعد فحص حالتك يقومون ببدء البرنامج العلاجى المناسب لحالتك بدون الشعور بألم
الأعراض الانسحابية للحشيش
يوجد العديد من الطرق التى تساعدك فى تلقى مراحل علاج ادمان الحشيش بطريقة صحيحة وهى التوجه الى احد المراكز المتخصصة فى علاج ادمان المخدرات، فيمكنك الاعتماد على أطباء علاج إدمان المخدرات فيوجد العديد من برامج علاج ادمان الحشيش التى يمكنهم بعد فحص حالتك يقومون ببدء البرنامج العلاجى المناسب لحالتك بدون الشعور بألم
الأعراض الانسحابية للحشيش
- القلق الدائم من عدم وجود الحشيش
- الالم شديد عام فى الجسم
- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- التعرق المستمر
- سيلان دمعي وأنفى
- اسهال وقئ
- الميل للعزلة والانطواء
- عدم القدرة على النوم
- هلاوس سمعية وبصرية
- الإصابة بالاكتئاب
- التعرض لحالة من الخوف المستمر
- فقدان الشهية
- ارتعاش فى الاطراف
- الشعور بوخزات في الأطراف
- القيام بتصرفات عدوانية في مواقف لا تستدعي ذلك