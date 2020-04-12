شركة تنظيف خزانات بالرياض

شركة ابو سمره ​

تقدم العديدمن الخدمات لجميع عملائها بتقديمها العديد من الخدمات التي لا غنى عنها بأعلى مستوى من الكفاءة عن طريق استخدام احدث الاجهزة الالمانية وافضل وامهر الايدي العامله من جميع انحاء العالم نختبر اليد العامل قبل الاعتماد عليها لكي تكون جاهز علي العمل اهم الاختبرات التالية : الثقة والامانة , الدقة في اداء العمل , الخبره والتنفيذ , من اهم المجالات الأساسية التي شركتنا تقوم بالعمل عليه الاتية :

شركة الصفرات لعزل الخزانات بالرياض افضل شركة عوازل



تتميز بالخبرة والمهارة والكفاءه العاليه حيث تعمل الشركة على مدار 25 سنه و تقدم خدمات بأقل الأسعار و تعمل الشركة دائما على اختيار أفضل الخبراء للحصول على خدمات عزل الأسطح ناجحة و تقوم الشركة دائما بتدريب فريق العمل على أحدث الطرق لتنفيذ خدمات العزل للأسطح الناجحه وخدمات العزل المائي والحراري التي تقوم به الشركة وانه من أفضل انواع العزل​

هدفنا



الوصول لكل عميل وكسب ثقته وتعامله حتى تصبح شركة أبو سمرة هي الشركة الاولى بدون منافس في تقديم خدمات شركة الصفراتللعزل بالرياض الاتية : كشف التسريبات , خدمات تنظيف المنازل , خدمات العزل الحراري والمائي , خدمات مكافحة الحشرات والقوارض , تسليك البيارات والمجاري , وايضا خدمات نقل وتخزين الاثاث ليس فقط ف الرياض والمناطق المجاورة ولكن بالمملكة السعودية كلها



رسالتنا



نسعى من أجل راحتك أينما كنت ونتمنا لك حياه أفضل .​

إتــــصل بنـــا

المملكة العربيه السعودية - مدينة الرياض - شارع الضباب - أمام الغرفة التجارية



نسعى من أجل راحتك أينما كنت ونتمنا لك حياه أفضل لك وللاسرة الكريمة



نعمل من اجل الراحة العامة لجميع عملائنا الكرام التي يتمتعون بخدمتنا ويكفينا الثقة المتبادلة بيننا



عميلنا العزيز يسعدنا ويشرفنا تلقي اتصالاتكم على الارقام التالية

للاتصال / 0551883184



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