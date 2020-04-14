quanchi4dvd
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افضل شركة تداول في السوق المالي
افضل شركة تداول هى التي يتم اختيارها والتعامل معها بناء على عدة ضوابط محددة حيث يكون من الأمور المحيرة للمستثمر في الأسواق المالية هي كيفية اختيار افضل شركات التداول إذا ما كان لا يعرف ما هي الأسس التي من خلالها يبحث عن افضل هذه الشركات حتى يكون في مأمن من الوقوع في شباك الشركات الوهمية النصابة الأمر الذي من شأنه ضياع أمواله وحقوقه القانونية كما يجب معرفة أن افضل شركات التداول تكون خاضعة لإشراف العديد من الهيئات الرقابية المالية الدولية و التي تفرض رقابة مشددة عليهم للمحافظة على أموال المستثمر ومعاقبة الشركات المخالفة وفرض غرامات مالية عليها او سحب تراخيصها .
شركات التداول النصابة
يوجد في السوق المالي الكثير من شركات التداول منها الشركات المضمونة المرخصة و منها الشركات الوهمية التي اصبحت منتشرة بكثرة ولكى يتم التمييز بينهما يوجد العديد من الأمور التي يجب معرفتها حتى يتم تجنبها والابتعاد عنها ومن أهم هذه الأمور ما يلي :
· تعليقات العملاء من خلالها يتم معرفة ما إذا كانت هذه الشركات وهمية أم هي شركات موثوقة ومعتمدة من الهيئات الرقابية الدولية .
· عمر الشركة في سوق البورصة هي احد الامور الهامة في تحديد شركات التداول المعتمدة فكلما كان عمر الشركة كبيرا كلما كان ذلك دليل على مدى موثوقيتها ويفضل الابتعاد عن الشركات حديثة العهد في السوق .
· موقع الشركة حيث يجب أن يكون المقر معلوما وإمكانية التوجه الى زيارتها وفي أي دولة حيث يوجد بعض الشركات التي يكون مقرها في دول لا تخضع لأي رقابة من الهيئات المالية العالمية .
نصائح واعتبارات لاختيار افضل شركات تداول
التراخيص التي تخضع لها شركات التداول هي اولي الخطوات التي يجب أن يبحث عنها المستثمرين في سوق الفوركس أو الأسهم فالهيئات الرقابية هي عبارة عن جهة موثوقة يكون هدفها الأول هو تنظيم آليات العمل في السوق المالي لحماية المستثمر من الوقوع في الشركات النصابة والاحتيال عليهم ومن أهم هذه التراخيص :
· هيئة الإدارة المالية البريطانية FCA .
· الهيئة الرقابية الاسترالية ASIC .
· الهيئة الوطنية للعقود الاجلة الامريكية NFA.
· الهيئة الرقابية السويسرية على السوق المالية FINMA.
· هيئة أسواق المال النيوزيلندية FMA .
· افضل شركات التداول هي التي تقدم منصة تداول سريعة بسيطة الاستخدام حتى يتمكن المستثمر من القيام ببرنامج التداول بشكل ناجح إلى جانب توفير السرعة في أوامر البيع والشراء وامر وقف الخسارة حيث تعد منصة التداول من اهم الامور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار .
· توفير حسابات متنوعة للمتداول ومن أهمها دعم الحساب الاسلامي الذي يخلو من المعاملات الربوية الى جانب توفير الحساب التجريبي لما له من اهمية في شركات التداول الموثوقة .
· تقديم دعم فني متقدم مزود بفريق عمل ماهر قادر على استقبال استفسارات المستثمرين والرد عليها طوال 24 ساعة .
· توفير سبريد منخفض الأمر الذي من شأنه عدم التأثير على نسب الأرباح التي يحققها المتداول فكلما كانت اقل يكون افضل واذا كانت كبيرة فمن شأنها عدم الوصول الى الأرباح المرجوة .