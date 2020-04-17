SALAHSALAH123
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- إنضم
- 16 أفريل 2020
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الإسلام ديانة إبراهيمية وسماوية وتوحيدية، هناك إله واحد فقط وفقا للإسلام وهو الله،[2] ومحمد هو رسول الله.[3][4] والإسلام هو ثاني أكبر دين في العالم،[5] مع أكثر من 1.8 مليار متبع أو 24.1% من سكان العالم،[6] ويعرفون باسم المسلمين.[7] يشكل المسلمون غالبية السكان في 49 دولة.[8] يُعلّم الإسلام أن الله هو رحيم، ولديه القدرة الكلية، وهو واحد،[9] وقد أرشد البشرية من خلال الأنبياء والرسل، والكتب المقدسة والآيات.[10] النصوص الأساسية في الإسلام هي القرآن -الذي ينظر إليه المسلمون على أنه كلمة الله الحرفية- والتعاليم والأمثلة المعيارية (السنة)، والتي تشمل الأحاديث النبوية الخاصة بمحمد.
يعتقد المسلمون أن الإسلام هو النسخة الكاملة والشاملة للعقيدة التي تم الكشف عنها مرات عديدة عن طريق الأنبياء بما في ذلك آدم وإبراهيم وموسى وعيسى.[11][12][13] يعتبر المسلمون القرآن الكريم الوحي المطلق والنهائي من الله.[14] مثل الأديان الإبراهيمية الأخرى، في الإسلام أيضاً حكم نهائي يُمنح فيه الصالحون الجنة وغير الصالحين الجحيم (جهنم).[15][16] تشمل المفاهيم والممارسات الدينية أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادات إجبارية، واتباع الشريعة الإسلامية، التي تمس كل جوانب الحياة والمجتمع تقريبًا، من الأعمال المصرفية إلى المرأة والأخلاق والبيئة.[17][18] مكة والمدينة المنورة والقدس هي موطن لأقدس ثلاثة مواقع في الإسلام.[19]
بغض النظر عن وجهة النظر اللاهوتية،[20][21][22] يعتقد أن الإسلام تاريخياً نشأ في أوائل القرن السابع الميلادي في مكة،[23] وبحلول القرن الثامن الميلادي، امتدت الدولة الأموية من الأندلس في الغرب إلى نهر السند في الشرق. يشير "العصر الذهبي للإسلام" إلى الفترة التي تعود بين القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر، أثناء فترة الخلافة العباسية، عندما كان العالم الإسلامي يشهد ازدهارا علمياً، واقتصاديا وثقافيا.[24][25][26] كان توسع العالم الإسلامي من خلال سلالات حاكمة وخلافات مختلفة مثل الدولة العثمانية، والتجار، واعتناق الإسلام من خلال الأنشطة الدعوية.[27]
معظم المسلمين ينتمون لإحدى طائفتين؛ أهل السنة والجماعة (85-90%)[28] أو الشيعة (10-15%).[29] حوالي 13% من المسلمين يعيشون في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة،[30] %31 من المسلمين يعيشون في جنوب آسيا،[13][31] وهي المنطقة التي تحوي أكبر عدد من المسلمين في العالم، 20% يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث هو الدين السائد،[32][33] و15% في أفريقيا جنوب الصحراء.[34] توجد أيضا جاليات مسلمة كبيرة في الأمريكتين، القوقاز، وسط آسيا، الصين، أوروبا، جنوب شرق آسيا البري، والفلبين وروسيا.[35][36] الإسلام هو أسرع الأديان الرئيسية نمواً في العالم.[37][38][39]
الإسلام ديانة إبراهيمية وسماوية وتوحيدية، هناك إله واحد فقط وفقا للإسلام وهو الله،[2] ومحمد هو رسول الله.[3][4] والإسلام هو ثاني أكبر دين في العالم،[5] مع أكثر من 1.8 مليار متبع أو 24.1% من سكان العالم،[6] ويعرفون باسم المسلمين.[7] يشكل المسلمون غالبية السكان في 49 دولة.[8] يُعلّم الإسلام أن الله هو رحيم، ولديه القدرة الكلية، وهو واحد،[9] وقد أرشد البشرية من خلال الأنبياء والرسل، والكتب المقدسة والآيات.[10] النصوص الأساسية في الإسلام هي القرآن -الذي ينظر إليه المسلمون على أنه كلمة الله الحرفية- والتعاليم والأمثلة المعيارية (السنة)، والتي تشمل الأحاديث النبوية الخاصة بمحمد.
يعتقد المسلمون أن الإسلام هو النسخة الكاملة والشاملة للعقيدة التي تم الكشف عنها مرات عديدة عن طريق الأنبياء بما في ذلك آدم وإبراهيم وموسى وعيسى.[11][12][13] يعتبر المسلمون القرآن الكريم الوحي المطلق والنهائي من الله.[14] مثل الأديان الإبراهيمية الأخرى، في الإسلام أيضاً حكم نهائي يُمنح فيه الصالحون الجنة وغير الصالحين الجحيم (جهنم).[15][16] تشمل المفاهيم والممارسات الدينية أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادات إجبارية، واتباع الشريعة الإسلامية، التي تمس كل جوانب الحياة والمجتمع تقريبًا، من الأعمال المصرفية إلى المرأة والأخلاق والبيئة.[17][18] مكة والمدينة المنورة والقدس هي موطن لأقدس ثلاثة مواقع في الإسلام.[19]
بغض النظر عن وجهة النظر اللاهوتية،[20][21][22] يعتقد أن الإسلام تاريخياً نشأ في أوائل القرن السابع الميلادي في مكة،[23] وبحلول القرن الثامن الميلادي، امتدت الدولة الأموية من الأندلس في الغرب إلى نهر السند في الشرق. يشير "العصر الذهبي للإسلام" إلى الفترة التي تعود بين القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر، أثناء فترة الخلافة العباسية، عندما كان العالم الإسلامي يشهد ازدهارا علمياً، واقتصاديا وثقافيا.[24][25][26] كان توسع العالم الإسلامي من خلال سلالات حاكمة وخلافات مختلفة مثل الدولة العثمانية، والتجار، واعتناق الإسلام من خلال الأنشطة الدعوية.[27]
معظم المسلمين ينتمون لإحدى طائفتين؛ أهل السنة والجماعة (85-90%)[28] أو الشيعة (10-15%).[29] حوالي 13% من المسلمين يعيشون في إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة،[30] %31 من المسلمين يعيشون في جنوب آسيا،[13][31] وهي المنطقة التي تحوي أكبر عدد من المسلمين في العالم، 20% يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث هو الدين السائد،[32][33] و15% في أفريقيا جنوب الصحراء.[34] توجد أيضا جاليات مسلمة كبيرة في الأمريكتين، القوقاز، وسط آسيا، الصين، أوروبا، جنوب شرق آسيا البري، والفلبين وروسيا.[35][36] الإسلام هو أسرع الأديان الرئيسية نمواً في العالم.[37][38][39]