خلطة الحماية والعلاج من كورونا بإذن الله تعالى

عبدالكريم ناصر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 فيفري 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- اليمن
- الجنس
- ذكر
نحن شركة معروفة ونعمل في مجالات متعددة منذ أكثر من 12 سنة ولدينا فروع ووكلاء في ماليزيا والسعودية ومصر والسودان
بفضل الله تعالى ومن أرض اليمن التي لا يوجد بها أي شخص مصاب بمرض كورونا نقدم لكم خلطة طبيعية مضمونة بإذن الله للوقاية من كورونا وكذلك للعلاج من هذا المرض والشافي هو الله
قيمة الخلطة التي تكفي عائلة من 5 أشخاص لمدة 3 شهور بسعر 3000 ريال سعودي
للشراء والطلب :
اليمن : 00967711262614
ماليزيا : 0060178821833
موقع شركتنا على الإنترنت :
www.jdwa4u.com
www.cooode.com
بفضل الله تعالى ومن أرض اليمن التي لا يوجد بها أي شخص مصاب بمرض كورونا نقدم لكم خلطة طبيعية مضمونة بإذن الله للوقاية من كورونا وكذلك للعلاج من هذا المرض والشافي هو الله
قيمة الخلطة التي تكفي عائلة من 5 أشخاص لمدة 3 شهور بسعر 3000 ريال سعودي
للشراء والطلب :
اليمن : 00967711262614
ماليزيا : 0060178821833
موقع شركتنا على الإنترنت :
www.jdwa4u.com
www.cooode.com