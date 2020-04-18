الحذر من اكبر عملية نصب على قناة في اليوتوب...!

السلام عليكم.



يرجو الحذر من اكبر عملية نصب على قناة في يوتوب تبيع 3 برامج من 100 دولار الى 500 دولار يدعى صاحبها انها تبحث عن مفاتيح محافظ بيتكوين ضائعة او التي تم نسيان مفاتيح...حتى الموقع مصنوع من سكريبت بسيط...و من مستحيل اختراق شبكة بلوك شان ...يقولون ان صاحب موقع نصب في كثير من مواقع ...لم اقم بنشر رابط قناة كي لا اقوم بترويج لها ...أنشر معلومة ​





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