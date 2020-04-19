إربح من مشروع العملة الرقمية الجديدة PI Network

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهاخواني الكرام أعضاء اللمة الجزائرية مرحبا بكم في هدا الموضوع الجديدجئت إليكم اليوم بموضوع جديد يخص عملة رقمية هي في قيد التطوير و الإنشاء إسمها PI Network وكيفية المشاركة في تطويرها و الربح منها بعد دخولها الى MarketCupطبعا أغلبكم يعرف ماهي العملات الرقمية وأنواعها وماهي تكنولوجيا البلوك شاين و من لا يعرف عنها شيئ فليسأل قوقلعملة PI Network هي عملة تعدن مجانا عن طريق الهاتف الذكي, يتم تطويرها في جامعة أوكسفورد من طرف فريق يتكون من ثلاث دكاترة في تكنولوجيا البلوكشاين وهي متخصصة في بناء أنظمة التوزيع العامة و لا مركزية العملات الرقمية مثلها مثل بعض العملات كالبتكوين لكن طريقة المشاركة بها و الحصول عليها سهلة جداطبعا بعد تجربتي في تعدين هده العملة وجمعها طرحت أسئلة على نفسي من بينها السؤال التالي. هل هي صادقة ؟طبعا بعد بالبحث المعمق في المواقع الأجنبية وجدت ان طريقة اطلاق مشروع عملة PI Network مشابهة للعديد من العملات مثل عملة CARDANO(َADA) التي تحتل المركز 15 في MarketCap الخاص بالعملات الرقمية والتي تم تتجاوز السنة مند اطلاقها في السوقعملة PI Network تجاوزت المرحلة الأولى في مارس 2020 و الهدف من هده المرحلة وهو التعريف بالعملة و جلب عدد أكبر من المعدنين الذين يرغبون بجمعها و امتلاكهادخلت العملة في المرحلة الثانية والتي تتمثل في انشاء TestNet(Test Network) و الغرض منها تجريب واكتشاف الأخطاء المتعلقة بالبلوكشاين عن طريق انشاء Nodes وهدا مايعمل عليه الفريق الأنثم سندخل في المرحلة الثالثة بإذن الله ليصادق على MainNet(Main Network) و يتم طرح العملة في MarketCup و يصبح كل مالك لهده العملة الحق في تداولها في Market Exchange الخاصة بالعملات الرقمية وتحويلها لدولار أو يوروطبعا من لم يفهم Mainnet و TestNet سأشرح باختصارTestNet هي نسخة تجريبية للبلوكشاين يتم تجربة عليها محموعة من العمليات و المبادلات بعملة افتراضية لا قيمة لها لإكتشاف الأخطاء و الثغرات في البلوكشاينأما MainNet هي النسخة النهائية للبلوكشاين بعد تصحيح كل الاخطاءنعود لموضوعنا .......... طبعا مهمتنا اليوم هي جمع و تعدين أكبر قدر ممكن من هده العملة بهدف بيعها والربح منها عند وصولها الى المرحلة 3 و دخولها الى MarketCupيتم التعدين عن طريق برنامج يثبت بالهاتف فقط ولا يحتاج منك أي عمل أخرقبل أن أبدأ في شرح كيفية جمع العملة أريد أن أعلمكم ان العملة حاليا لا قيمة لها في سوق لأنها قيد التطوير وهي في مرحلة TestNet ولكن عند دخولها الى السوق سيكون لها قيمة وهدا ماحدث لكل العملات الرقمية منها عملة Cardano وقد تأكدت بنفسي من هدا الامرأدخل الى الموقع لتحميل التطبيق من PlayStore أو AppStoreبعد تحميل التطبيق قم بتشغيله لتسجيل فيه و بدأ التعدينلديك خيارين لتسجيل عن طريق الهاتف أو الفايسبوكسنختار الهاتف كما هو موضح في الصورفي خانة Your Country اختر الجزائر و ضع رقم الهاتف الخاص بك ثم إضغط على GOإختر الباسورد و أعد كتابته وإضغط على Submitأكتب اسمك و لقبك الحقيقي لانه قبل دخول العملة في المرحلة 3 سيتم التحقق من هويتك ب KYCأكتب اسمك و لقبك الحقيقي لكي لاتضيع العملات التي جمعتهاثم أدخل اسم عضويتك وإضغط على Submitهنا أكتب رمز الاحالة وهوطبعا لكي تزيد نسبة التعدين ب25% ولكي تربح 1π من العملة مجانا في بداية التعدينثم أضغط على Submitألف مبروك لقد أتممت تسجيلك في التطبيقبعد ذلك اضغط على Get startedهده هي واجهت التطبيق وهي متوفرة بالانجليزية فقطاضغط على الزر الشرارة كما هو موضح في الصورة لبدأ دورة التعدينحيث أن كل دورة تدوم مدتها 24 ساعة. يعني المطلوب منكم الضغط على زر الشرارة عند نهاية كل دورة تعدينوادا لم تظغط سيتوقف تعدينك وجمعك للعملةكما تلاحظون في واجهة البرنامج الفوق عدد العملات التي جمعتها في التعدينبعد نجاح التسجيل يجب عليك التأكيد رقم الهاتفادخل الى Meneu المتواجد في اعلى اليسار على شكل ثلاث خطوطإضغط على Profileثم verify ثم Start ثم أرسل رسالة الى رقم الهاتف المكتوب بها كود محدد بعد ذلك سيتم تفعيل حسابكوتستطيع زيادة قدرتك على التعدين بدعوة الناس أو بإنشاء دائرة الأمان في التطبيق أو انشاء العقد باستعمال جهاز الكمبوترقبل النهاية هناك من يتسائل لمادا يوزعون العملات هكدا أليس هدا نصب؟لإنشاء أي عملة الكترونية يجب ان يكون لها قاعدة شعبية و عدد كبير من الناس يملكونها وبدون هدا الشرط لن تكون هناك عملة رقمية أبدااخواني هدا المشروع لا يطلب منك ارسال أموال ولا يتبني التسويق الشبكي أو الهرمي لكي نقول انه سكام بل يطلب تثبيت برنامج على هاتفك فقط لجمع المال بالنسبة لك ولكسب المصداقية و تجريب البلوكشاين للعملة بالنسبة لمطوريهاوحسب مابحثت و جربت فهو مشروع يستحق التجربة مادام انني لن أضع دولار واحد ولن أضيع الكثير من وقتي الا 5 ثواني في اليوم لكي أضعط على زر الشرارة لأبدأ دورة تعدين جديدةأنتظر تفاعلكم وجاهز لرد على اسنفساراتكمشكرا لكم