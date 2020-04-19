إربح من مشروع العملة الرقمية الجديدة PI Network

programmeur
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 20 جويلية 2008
- المشاركات
- 2,793
- النقاط
- 159
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اخواني الكرام أعضاء اللمة الجزائرية مرحبا بكم في هدا الموضوع الجديد
جئت إليكم اليوم بموضوع جديد يخص عملة رقمية هي في قيد التطوير و الإنشاء إسمها PI Network وكيفية المشاركة في تطويرها و الربح منها بعد دخولها الى MarketCup
طبعا أغلبكم يعرف ماهي العملات الرقمية وأنواعها وماهي تكنولوجيا البلوك شاين و من لا يعرف عنها شيئ فليسأل قوقل
عملة PI Network هي عملة تعدن مجانا عن طريق الهاتف الذكي, يتم تطويرها في جامعة أوكسفورد من طرف فريق يتكون من ثلاث دكاترة في تكنولوجيا البلوكشاين وهي متخصصة في بناء أنظمة التوزيع العامة و لا مركزية العملات الرقمية مثلها مثل بعض العملات كالبتكوين لكن طريقة المشاركة بها و الحصول عليها سهلة جدا
طبعا بعد تجربتي في تعدين هده العملة وجمعها طرحت أسئلة على نفسي من بينها السؤال التالي. هل هي صادقة ؟
طبعا بعد بالبحث المعمق في المواقع الأجنبية وجدت ان طريقة اطلاق مشروع عملة PI Network مشابهة للعديد من العملات مثل عملة CARDANO(َADA) التي تحتل المركز 15 في MarketCap الخاص بالعملات الرقمية والتي تم تتجاوز السنة مند اطلاقها في السوق
عملة PI Network تجاوزت المرحلة الأولى في مارس 2020 و الهدف من هده المرحلة وهو التعريف بالعملة و جلب عدد أكبر من المعدنين الذين يرغبون بجمعها و امتلاكها
دخلت العملة في المرحلة الثانية والتي تتمثل في انشاء TestNet(Test Network) و الغرض منها تجريب واكتشاف الأخطاء المتعلقة بالبلوكشاين عن طريق انشاء Nodes وهدا مايعمل عليه الفريق الأن
ثم سندخل في المرحلة الثالثة بإذن الله ليصادق على MainNet(Main Network) و يتم طرح العملة في MarketCup و يصبح كل مالك لهده العملة الحق في تداولها في Market Exchange الخاصة بالعملات الرقمية وتحويلها لدولار أو يورو
طبعا من لم يفهم Mainnet و TestNet سأشرح باختصار
TestNet هي نسخة تجريبية للبلوكشاين يتم تجربة عليها محموعة من العمليات و المبادلات بعملة افتراضية لا قيمة لها لإكتشاف الأخطاء و الثغرات في البلوكشاين
أما MainNet هي النسخة النهائية للبلوكشاين بعد تصحيح كل الاخطاء
نعود لموضوعنا .......... طبعا مهمتنا اليوم هي جمع و تعدين أكبر قدر ممكن من هده العملة بهدف بيعها والربح منها عند وصولها الى المرحلة 3 و دخولها الى MarketCup
يتم التعدين عن طريق برنامج يثبت بالهاتف فقط ولا يحتاج منك أي عمل أخر
قبل أن أبدأ في شرح كيفية جمع العملة أريد أن أعلمكم ان العملة حاليا لا قيمة لها في سوق لأنها قيد التطوير وهي في مرحلة TestNet ولكن عند دخولها الى السوق سيكون لها قيمة وهدا ماحدث لكل العملات الرقمية منها عملة Cardano وقد تأكدت بنفسي من هدا الامر
أولا : تحميل التطبيق
أدخل الى الموقع لتحميل التطبيق من PlayStore أو AppStore
إضغط هنا
ثانيا: التسجيل
بعد تحميل التطبيق قم بتشغيله لتسجيل فيه و بدأ التعدين
لديك خيارين لتسجيل عن طريق الهاتف أو الفايسبوك
سنختار الهاتف كما هو موضح في الصور
في خانة Your Country اختر الجزائر و ضع رقم الهاتف الخاص بك ثم إضغط على GO
إختر الباسورد و أعد كتابته وإضغط على Submit
أكتب اسمك و لقبك الحقيقي لانه قبل دخول العملة في المرحلة 3 سيتم التحقق من هويتك ب KYC
أكتب اسمك و لقبك الحقيقي لكي لاتضيع العملات التي جمعتها
ثم أدخل اسم عضويتك وإضغط على Submit
هنا أكتب رمز الاحالة وهو mafiadz طبعا لكي تزيد نسبة التعدين ب25% ولكي تربح 1π من العملة مجانا في بداية التعدين
ثم أضغط على Submit
ألف مبروك لقد أتممت تسجيلك في التطبيق
بعد ذلك اضغط على Get started
هده هي واجهت التطبيق وهي متوفرة بالانجليزية فقط
اضغط على الزر الشرارة كما هو موضح في الصورة لبدأ دورة التعدين
حيث أن كل دورة تدوم مدتها 24 ساعة. يعني المطلوب منكم الضغط على زر الشرارة عند نهاية كل دورة تعدين
وادا لم تظغط سيتوقف تعدينك وجمعك للعملة
ل
كما تلاحظون في واجهة البرنامج الفوق عدد العملات التي جمعتها في التعدين
ثالثا: تأكيد التسجيل
بعد نجاح التسجيل يجب عليك التأكيد رقم الهاتف
ادخل الى Meneu المتواجد في اعلى اليسار على شكل ثلاث خطوط
إضغط على Profile
ثم verify ثم Start ثم أرسل رسالة الى رقم الهاتف المكتوب بها كود محدد بعد ذلك سيتم تفعيل حسابك
وتستطيع زيادة قدرتك على التعدين بدعوة الناس أو بإنشاء دائرة الأمان في التطبيق أو انشاء العقد باستعمال جهاز الكمبوتر
قبل النهاية هناك من يتسائل لمادا يوزعون العملات هكدا أليس هدا نصب؟
لإنشاء أي عملة الكترونية يجب ان يكون لها قاعدة شعبية و عدد كبير من الناس يملكونها وبدون هدا الشرط لن تكون هناك عملة رقمية أبدا
اخواني هدا المشروع لا يطلب منك ارسال أموال ولا يتبني التسويق الشبكي أو الهرمي لكي نقول انه سكام بل يطلب تثبيت برنامج على هاتفك فقط لجمع المال بالنسبة لك ولكسب المصداقية و تجريب البلوكشاين للعملة بالنسبة لمطوريها
وحسب مابحثت و جربت فهو مشروع يستحق التجربة مادام انني لن أضع دولار واحد ولن أضيع الكثير من وقتي الا 5 ثواني في اليوم لكي أضعط على زر الشرارة لأبدأ دورة تعدين جديدة
أنتظر تفاعلكم وجاهز لرد على اسنفساراتكم
شكرا لكم
اخواني الكرام أعضاء اللمة الجزائرية مرحبا بكم في هدا الموضوع الجديد
جئت إليكم اليوم بموضوع جديد يخص عملة رقمية هي في قيد التطوير و الإنشاء إسمها PI Network وكيفية المشاركة في تطويرها و الربح منها بعد دخولها الى MarketCup
طبعا أغلبكم يعرف ماهي العملات الرقمية وأنواعها وماهي تكنولوجيا البلوك شاين و من لا يعرف عنها شيئ فليسأل قوقل
عملة PI Network هي عملة تعدن مجانا عن طريق الهاتف الذكي, يتم تطويرها في جامعة أوكسفورد من طرف فريق يتكون من ثلاث دكاترة في تكنولوجيا البلوكشاين وهي متخصصة في بناء أنظمة التوزيع العامة و لا مركزية العملات الرقمية مثلها مثل بعض العملات كالبتكوين لكن طريقة المشاركة بها و الحصول عليها سهلة جدا
طبعا بعد تجربتي في تعدين هده العملة وجمعها طرحت أسئلة على نفسي من بينها السؤال التالي. هل هي صادقة ؟
طبعا بعد بالبحث المعمق في المواقع الأجنبية وجدت ان طريقة اطلاق مشروع عملة PI Network مشابهة للعديد من العملات مثل عملة CARDANO(َADA) التي تحتل المركز 15 في MarketCap الخاص بالعملات الرقمية والتي تم تتجاوز السنة مند اطلاقها في السوق
عملة PI Network تجاوزت المرحلة الأولى في مارس 2020 و الهدف من هده المرحلة وهو التعريف بالعملة و جلب عدد أكبر من المعدنين الذين يرغبون بجمعها و امتلاكها
دخلت العملة في المرحلة الثانية والتي تتمثل في انشاء TestNet(Test Network) و الغرض منها تجريب واكتشاف الأخطاء المتعلقة بالبلوكشاين عن طريق انشاء Nodes وهدا مايعمل عليه الفريق الأن
ثم سندخل في المرحلة الثالثة بإذن الله ليصادق على MainNet(Main Network) و يتم طرح العملة في MarketCup و يصبح كل مالك لهده العملة الحق في تداولها في Market Exchange الخاصة بالعملات الرقمية وتحويلها لدولار أو يورو
طبعا من لم يفهم Mainnet و TestNet سأشرح باختصار
TestNet هي نسخة تجريبية للبلوكشاين يتم تجربة عليها محموعة من العمليات و المبادلات بعملة افتراضية لا قيمة لها لإكتشاف الأخطاء و الثغرات في البلوكشاين
أما MainNet هي النسخة النهائية للبلوكشاين بعد تصحيح كل الاخطاء
نعود لموضوعنا .......... طبعا مهمتنا اليوم هي جمع و تعدين أكبر قدر ممكن من هده العملة بهدف بيعها والربح منها عند وصولها الى المرحلة 3 و دخولها الى MarketCup
يتم التعدين عن طريق برنامج يثبت بالهاتف فقط ولا يحتاج منك أي عمل أخر
قبل أن أبدأ في شرح كيفية جمع العملة أريد أن أعلمكم ان العملة حاليا لا قيمة لها في سوق لأنها قيد التطوير وهي في مرحلة TestNet ولكن عند دخولها الى السوق سيكون لها قيمة وهدا ماحدث لكل العملات الرقمية منها عملة Cardano وقد تأكدت بنفسي من هدا الامر
أولا : تحميل التطبيق
أدخل الى الموقع لتحميل التطبيق من PlayStore أو AppStore
إضغط هنا
ثانيا: التسجيل
بعد تحميل التطبيق قم بتشغيله لتسجيل فيه و بدأ التعدين
لديك خيارين لتسجيل عن طريق الهاتف أو الفايسبوك
سنختار الهاتف كما هو موضح في الصور
في خانة Your Country اختر الجزائر و ضع رقم الهاتف الخاص بك ثم إضغط على GO
إختر الباسورد و أعد كتابته وإضغط على Submit
أكتب اسمك و لقبك الحقيقي لانه قبل دخول العملة في المرحلة 3 سيتم التحقق من هويتك ب KYC
أكتب اسمك و لقبك الحقيقي لكي لاتضيع العملات التي جمعتها
ثم أدخل اسم عضويتك وإضغط على Submit
هنا أكتب رمز الاحالة وهو mafiadz طبعا لكي تزيد نسبة التعدين ب25% ولكي تربح 1π من العملة مجانا في بداية التعدين
ثم أضغط على Submit
ألف مبروك لقد أتممت تسجيلك في التطبيق
بعد ذلك اضغط على Get started
هده هي واجهت التطبيق وهي متوفرة بالانجليزية فقط
اضغط على الزر الشرارة كما هو موضح في الصورة لبدأ دورة التعدين
حيث أن كل دورة تدوم مدتها 24 ساعة. يعني المطلوب منكم الضغط على زر الشرارة عند نهاية كل دورة تعدين
وادا لم تظغط سيتوقف تعدينك وجمعك للعملة
ل
كما تلاحظون في واجهة البرنامج الفوق عدد العملات التي جمعتها في التعدين
ثالثا: تأكيد التسجيل
بعد نجاح التسجيل يجب عليك التأكيد رقم الهاتف
ادخل الى Meneu المتواجد في اعلى اليسار على شكل ثلاث خطوط
إضغط على Profile
ثم verify ثم Start ثم أرسل رسالة الى رقم الهاتف المكتوب بها كود محدد بعد ذلك سيتم تفعيل حسابك
وتستطيع زيادة قدرتك على التعدين بدعوة الناس أو بإنشاء دائرة الأمان في التطبيق أو انشاء العقد باستعمال جهاز الكمبوتر
قبل النهاية هناك من يتسائل لمادا يوزعون العملات هكدا أليس هدا نصب؟
لإنشاء أي عملة الكترونية يجب ان يكون لها قاعدة شعبية و عدد كبير من الناس يملكونها وبدون هدا الشرط لن تكون هناك عملة رقمية أبدا
اخواني هدا المشروع لا يطلب منك ارسال أموال ولا يتبني التسويق الشبكي أو الهرمي لكي نقول انه سكام بل يطلب تثبيت برنامج على هاتفك فقط لجمع المال بالنسبة لك ولكسب المصداقية و تجريب البلوكشاين للعملة بالنسبة لمطوريها
وحسب مابحثت و جربت فهو مشروع يستحق التجربة مادام انني لن أضع دولار واحد ولن أضيع الكثير من وقتي الا 5 ثواني في اليوم لكي أضعط على زر الشرارة لأبدأ دورة تعدين جديدة
أنتظر تفاعلكم وجاهز لرد على اسنفساراتكم
شكرا لكم