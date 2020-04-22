إِيَّاكَ أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَان وَقَلْبُكَ غَافِلٌ

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,567
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
▪|[ إِيَّاكَ أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَان وَقَلْبُكَ غَافِلٌ:

✍قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ الله تعالى:

يا من طالتْ غيبتُه عنَّا، قد قرُبت أيَّامُ المُصالَحة ! يا من دامت خسَارَتَهُ قد أقبلَتْ أيَّامُ التجارةِ الرابحة !

❒ من لم يربح في هذا الشَّهرِ ففي أيِّ وقتٍ يربَح ؟! من لم يَقْرُبْ فيهِ من مولاهُ فهو على بُعدِه لا يبرَح.
❍ كم يُنادَى : حيَّ على الفلاحِ وأنت خاسر ؟! كم تُدْعَى إلى الصَّلاح وأنت على الفسادِ مُثابِر؟! كم ممَّن أمَّلَ أن يصومَ هذا الشهرَ فخانَهُ أَمَلُه، فصارَ قبلَهُ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ.
❒ كم من مُستقبِلٍ يوماً لا يستكمِلُه، ومؤمِّلٍ غداً لا يدرِكُه ! إنَّكم لو أبصَرتُم الأجلَ ومسيرَهُ، لأبغضتم الأمل وغروره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📚"لطائف المعارف" (صـ ٢٨١ ).
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top