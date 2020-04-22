▪|[ إِيَّاكَ أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَان وَقَلْبُكَ غَافِلٌ:

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
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|[ إِيَّاكَ أَنْ يَدْخُلَ رَمَضَان وَقَلْبُكَ غَافِلٌ:
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ الله تعالى:
يا من طالتْ غيبتُه عنَّا، قد قرُبت أيَّامُ المُصالَحة ! يا من دامت خسَارَتَهُ قد أقبلَتْ أيَّامُ التجارةِ الرابحة !
❒ من لم يربح في هذا الشَّهرِ ففي أيِّ وقتٍ يربَح ؟! من لم يَقْرُبْ فيهِ من مولاهُ فهو على بُعدِه لا يبرَح.
❍ كم يُنادَى : حيَّ على الفلاحِ وأنت خاسر ؟! كم تُدْعَى إلى الصَّلاح وأنت على الفسادِ مُثابِر؟! كم ممَّن أمَّلَ أن يصومَ هذا الشهرَ فخانَهُ أَمَلُه، فصارَ قبلَهُ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ.
❒ كم من مُستقبِلٍ يوماً لا يستكمِلُه، ومؤمِّلٍ غداً لا يدرِكُه ! إنَّكم لو أبصَرتُم الأجلَ ومسيرَهُ، لأبغضتم الأمل وغروره.
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"لطائف المعارف" (صـ ٢٨١ ).
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ الله تعالى:
يا من طالتْ غيبتُه عنَّا، قد قرُبت أيَّامُ المُصالَحة ! يا من دامت خسَارَتَهُ قد أقبلَتْ أيَّامُ التجارةِ الرابحة !
❒ من لم يربح في هذا الشَّهرِ ففي أيِّ وقتٍ يربَح ؟! من لم يَقْرُبْ فيهِ من مولاهُ فهو على بُعدِه لا يبرَح.
❍ كم يُنادَى : حيَّ على الفلاحِ وأنت خاسر ؟! كم تُدْعَى إلى الصَّلاح وأنت على الفسادِ مُثابِر؟! كم ممَّن أمَّلَ أن يصومَ هذا الشهرَ فخانَهُ أَمَلُه، فصارَ قبلَهُ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ.
❒ كم من مُستقبِلٍ يوماً لا يستكمِلُه، ومؤمِّلٍ غداً لا يدرِكُه ! إنَّكم لو أبصَرتُم الأجلَ ومسيرَهُ، لأبغضتم الأمل وغروره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"لطائف المعارف" (صـ ٢٨١ ).