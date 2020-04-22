أهم قوانين وتشريعات الجامعة الجزائرية

S

sidahmed187ciac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
25
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
SIDI BEL ABBES
الجنس
ذكر
  • قرار رقم 326 المؤرخ في 09 جوان 2014 يحدد كيفيات اعداد ومناقشة مذكرة الماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل 362du09juin2014 pdf

  • قرار رقم 75 المؤرخ في 26 مارس 2012 اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان cpndتشكيل .تنظيم.مهام.سير. عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل Arrete75du26mars12duCPND pdf

تحميل الملف Arrete75du26mars12duCPND pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com

  • قرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 القواعد المشتركة للتنظيم والتسير البيداغوجي ليسانس ماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل Arrete711du03nov2011aretfr pdf

تحميل الملف Arrete711du03nov2011aretfr pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com

  • قرار رقم 712 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 يحدد كيفيات التقييم و التدرج و التوجيه ليسانس ماستر عربي-فرنسي
التحميل:

تحميل Arrete712du03nov2011aretfr pdf

  • قرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014 استحدات المجالس التأديبية تشكيلها وسيرها عربي-فرنسي
التحميل:


تحميل conseil discipline pdf

  • القرار رقم 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج عربي
التحميل:

تحميل القرار رقم 742 المؤرخ في فيفري 2019 والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج cutted pdf
 
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