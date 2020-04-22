اعشق اقدام النساء و هي تثيرني

السلام عليكم ، اذن كما قرأتم في العنوان فأنا احب اقدام النساء و تثيرني كثيرا ، اعشق لحسها و شم رائحتها و تثيرني الاحذية ذات الكعب العالي فهي تجعل المرأة مثيرة ، اعشق شم ذلك الكعب العالي الذي ترتديه زوجتي فانا احب رائحة الاقدام التي بداخل الحذاء فيثيرني لحس اقدامها ، و خاصة اذا كانت الاقدام مزينة بطلاء الاظافر تثيرني كثيرا ، اعلم ان الكثير من الناس سوف يقول عني انني غريب و لكن يوجد ايضا كثيرا من الناس مثل حالتي تماما فعندي صديق ايضا يحب اقدام النساء و يقولها لي عادي و لا يكترث ، و كثيرا من الذين اعرفهم عندما يرون فتاة ذات اقدام جميلة بيضاء و مزينة فيقولون ان الفتاة مثيرة و من اقدامها نرى انها جميلة ، فبعض الرجال مثل حالتي لا يستطيع البوح بها و يتركها في قلبه ، فأنا احكي لكم عن نفسي انا شاب لم اتزوج بعد و انا خائف من ردة فعل زوجتي المستقبلية عند علمها بذلك ، مع ان النساء دائما يقمن بتزيين اقدامهم بطلاء الاظافر لكي تبدو جميلة و مثيرة اذن نستطيع ان تقول هي جزء من الانوثة و جزء مثير في المرأة ما المانع في لحسها كلحس الثديين ، و نعلم انا ديننا حرم الوطأ في الدبر فقط اما غير ذلك فلا يوجد دليل على تحريمه و الله اعلم ، اذن اريد معرفة ردة فعل النساء من موضوعي و هل يسببك لكِ ذلك مشكلا ان فعله زوجك و هل سوف اواجه تلك المشكلة وهل اقول لزوجتي ما احب ؟ ارجو الرد منكن ، و اريد ايضا ان ارى الرجال الذين مثل حالتي ، مع العلم انني احب كل اجزاء المرأة التي تثير طبعا لا اركز على الاقدام فقط ، بل الاقدام فقط هي جزء من الاعضاء التي تثيرني ، ارجو اجابات محترمة من فضلكم ، فلا حياء من معرفة الحقيقة في الدين ...