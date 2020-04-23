Ma$Ter
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أحيوا سنة التبشير والتهنئة بدخول رمضان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
كان رسول الله ﷺ يُبَشِّر أصحابه بقدوم رمضان يقول : قد جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك ، كتب الله عليكم صيامه ، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر ، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم.
|[ صححه الألباني في صحيح الترغيب (1/490) ]|*
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله.
قال بعض العلماء : هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان ، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران ، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين ، من أين يشبه هذا الزمان زمان 》. اهـ.
* |[ لطائف المعارف (1/158) ]|
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
كان رسول الله ﷺ يُبَشِّر أصحابه بقدوم رمضان يقول : قد جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك ، كتب الله عليكم صيامه ، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر ، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم.
|[ صححه الألباني في صحيح الترغيب (1/490) ]|*
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله.
قال بعض العلماء : هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان ، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران ، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين ، من أين يشبه هذا الزمان زمان 》. اهـ.
* |[ لطائف المعارف (1/158) ]|