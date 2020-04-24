سنن مهجورة.. في رمضان

رغم همة المسلمين في العبادة وتسابقهم في الخيرات خلال شهر رمضان الكريم،

إلا أن بعضنا يغفل عن أعمال نبوية سهلة في أدائها عظيمة في أجرها،

وهي سنن بعضها وثيق الصلة بالشهر الفضيل، وبعضها الآخر لا تحده الأزمنة،

غير أن مضاعفة الأجر في هذه الأيام المباركة يجعلها ثمارا يانعة أولى بالاستزادة منها والعمل بها....

فمن سنن رمضان

الإفطار على رطب أو تمر أو ماء

الإفطار على رطب أو تمر أو ماء؛

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسَا حسوات من ماء ».