سنن مهجورة.. في رمضان

Ma$Ter

Ma$Ter

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رغم همة المسلمين في العبادة وتسابقهم في الخيرات خلال شهر رمضان الكريم،
إلا أن بعضنا يغفل عن أعمال نبوية سهلة في أدائها عظيمة في أجرها،
وهي سنن بعضها وثيق الصلة بالشهر الفضيل، وبعضها الآخر لا تحده الأزمنة،
غير أن مضاعفة الأجر في هذه الأيام المباركة يجعلها ثمارا يانعة أولى بالاستزادة منها والعمل بها....

فمن سنن رمضان

الإفطار على رطب أو تمر أو ماء

الإفطار على رطب أو تمر أو ماء؛
لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسَا حسوات من ماء ». رواه الترمذي.
 
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