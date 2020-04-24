فتاوى الصيام

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
حكم خروج المذي والمني من الصائم

السؤال:
لو أنزل المذي يا شيخ؟

الجواب:

المذي ما يضر على الصحيح، المذي ما يضر على الصحيح لأنه يخرج سريعًا وليس مثل المني، المذي شيء يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة وهو لا يضر الصيام على الصحيح، بعض العلماء يقول: إنه يفطر الصائم ولكن الصحيح أنه لا يفطر الصائم، ولا يضر.

السؤال: الأخ يقول لو أمنى؟
الجواب: إذا أمنى عليه الإعادة، يفطره المني، وعليه أن يعيد ذلك اليوم يقضيه، ولا عليه كفارة.

الكفارة في الوطء، أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعياذ بالله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة ولكن عليه القضاء، والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.
بن باز
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,049
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حكم السواك للصائم بعد الزوال

السؤال:
أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك للصائم بعد الزوال؟















الجواب:

السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده.

أما قول بعض الفقهاء أنه يكره بعد الزوال فقول ضعيف، النبي ﷺ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء

وقال: عند كل صلاة فهذا يعم صلاة الظهر وصلاة العصر في حق الصائم وهو سنة للجميع.
بن باز
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,049
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
حكم صيام من استعمل قطر الأنف ووجد طعمها في حلقه

السؤال: هذه الرسالة وردت من جدة نزلة بني مالك يقول: أنا المرسل مهلهل سهيل المطيري ، يقول كان في يوم من أيام رمضان المبارك هذه السنة ألف وأربعماية، أصابني ضيق في صدري بسبب انسداد فتحة الأنف مما جعلني أستعمل قطرة في الأنف يومان، ونزلت إلى حلقي القطرة، فهل يجوز أن أقضي ذلك اليومين التي استعملت فيها القطرة، علماً أني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامي، أفيدوني أثابكم الله، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء؟













الجواب: الذي تعاطى القطرة حتى وصلت إلى حلقه ينبغي له أن يقضي؛ لأن كثيراً من أهل العلم يرى صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء خروجاً من خلاف العلماء، وينبغي له تأجيل القطرة في مثل هذا إلى الليل إذا تيسر تأجيل القطرة والاكتحال والدواء إلى الليل فهو يكون أفضل وأحوط، فإن استعمله في النهار لشدة الحاجة فلا بأس، لكن إن وصل الطعم إلى الحلق أفطر وإلا فلا، صومه صحيح ولا يقضي، أما الذي وصل طعم القطرة إلى حلقه فإنه يقضي ذلك على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء.
بن باز
 
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