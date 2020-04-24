فتاوى الصيام

ناصر dz
:: عضو بارز ::
حكم خروج المذي والمني من الصائم
السؤال:
لو أنزل المذي يا شيخ؟
الجواب:
المذي ما يضر على الصحيح، المذي ما يضر على الصحيح لأنه يخرج سريعًا وليس مثل المني، المذي شيء يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة وهو لا يضر الصيام على الصحيح، بعض العلماء يقول: إنه يفطر الصائم ولكن الصحيح أنه لا يفطر الصائم، ولا يضر.
السؤال: الأخ يقول لو أمنى؟
الجواب: إذا أمنى عليه الإعادة، يفطره المني، وعليه أن يعيد ذلك اليوم يقضيه، ولا عليه كفارة.
الكفارة في الوطء، أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعياذ بالله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة ولكن عليه القضاء، والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.
بن باز
السؤال:
لو أنزل المذي يا شيخ؟
الجواب:
المذي ما يضر على الصحيح، المذي ما يضر على الصحيح لأنه يخرج سريعًا وليس مثل المني، المذي شيء يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة وهو لا يضر الصيام على الصحيح، بعض العلماء يقول: إنه يفطر الصائم ولكن الصحيح أنه لا يفطر الصائم، ولا يضر.
السؤال: الأخ يقول لو أمنى؟
الجواب: إذا أمنى عليه الإعادة، يفطره المني، وعليه أن يعيد ذلك اليوم يقضيه، ولا عليه كفارة.
الكفارة في الوطء، أما من سبقه المني بسبب العادة السرية والعياذ بالله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة ولكن عليه القضاء، والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.
بن باز