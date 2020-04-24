سلسلة دروس ـ لنتعلم من مدرسة رمضان

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,939
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله@سكون الفجر
و صل اللهم و بارك على سيد خلق الله
سيدنا محمد و من سار على هداه الى يوم الدين
نبارك للجميع بالشهر الفضيل
سائلين الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه
ولن تطيب الجنة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتكم ، ويقوي إيمانكم
وصحتكم ، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل خطاكم لدروب الجنة
وأن يجعلكم من عتقائه من النار
و يالله يكون شهر خير و بركة
و اليمن و الايمان و السلامة و الاسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسلة
دروس من مدرسة رمضان
تأتيكم على شكل 15 درسا خلال كامل الشهر
حتى لا نكتر عليكم
هته الدروس مصممة بشكل جميل
من ابداع أختي سكون
الدرس الأول
و صل اللهم و بارك على سيد خلق الله
سيدنا محمد و من سار على هداه الى يوم الدين
نبارك للجميع بالشهر الفضيل
سائلين الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه
ولن تطيب الجنة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتكم ، ويقوي إيمانكم
وصحتكم ، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل خطاكم لدروب الجنة
وأن يجعلكم من عتقائه من النار
و يالله يكون شهر خير و بركة
و اليمن و الايمان و السلامة و الاسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسلة
دروس من مدرسة رمضان
تأتيكم على شكل 15 درسا خلال كامل الشهر
حتى لا نكتر عليكم
هته الدروس مصممة بشكل جميل
من ابداع أختي سكون
الدرس الأول
@الامين محمد