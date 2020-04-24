سلسلة دروس ـ لنتعلم من مدرسة رمضان

الدرس الأول

بسم اللهو صل اللهم و بارك على سيد خلق اللهسيدنا محمد و من سار على هداه الى يوم الديننبارك للجميع بالشهر الفضيلسائلين الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوهولن تطيب الجنة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتكم ، ويقوي إيمانكموصحتكم ، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل خطاكم لدروب الجنةوأن يجعلكم من عتقائه من النارو يالله يكون شهر خير و بركةو اليمن و الايمان و السلامة و الاسلامــــــــــــــــــــــــــــــــسلسلةدروس من مدرسة رمضانتأتيكم على شكل 15 درسا خلال كامل الشهرحتى لا نكتر عليكمهته الدروس مصممة بشكل جميلمن ابداع أختي سكون