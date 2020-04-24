سلسلة دروس ـ لنتعلم من مدرسة رمضان

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,939
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
و صل اللهم و بارك على سيد خلق الله
سيدنا محمد و من سار على هداه الى يوم الدين
نبارك للجميع بالشهر الفضيل
سائلين الله الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه
ولن تطيب الجنة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتكم ، ويقوي إيمانكم
وصحتكم ، ويرفع قدركم ويشرح صدركم، ويسهل خطاكم لدروب الجنة
وأن يجعلكم من عتقائه من النار
و يالله يكون شهر خير و بركة
و اليمن و الايمان و السلامة و الاسلام
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سلسلة
دروس من مدرسة رمضان
تأتيكم على شكل 15 درسا خلال كامل الشهر
حتى لا نكتر عليكم
هته الدروس مصممة بشكل جميل
من ابداع أختي سكون

الدرس الأول

RAM 1.jpg
@سكون الفجر
@الامين محمد
 
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