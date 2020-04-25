بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سارع للخيرات

وتجنب الحرام

واخف امر يمينك عن يسارك

وامنتع عن الغيبة كي لاتفطر على لحم أخيك ميتا

أعد ترتيب نفسك

لملم بقاياك المبعثرة

اقترب من أحلامك البعيدة

اكتشف مواطن الخير البعيدة

واهزم نفسك الأمارة بالسوء

شمروا ..

فإن ضيفكم عجول !!

اقرؤا مصاحفكم، اجبروا تقصيركم، أطيلوا سجودكم، زيدوا في نوافلكم ،واجعلوا رمضان حياة لقلوبكم ،الدعاء ،الدعاء ،ثم الدعاء !!فهو مخ عبادتكم ،هو المناجاة حين يقل الزاد ،والشهر كريم والدعاء فيه مستجاب، : "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان"

بشرط واحد

فليسجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"

اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا وعلى أمة محمد