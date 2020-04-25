رمضان حياة لقلوبكم ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,982
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سارع للخيرات
وتجنب الحرام
واخف امر يمينك عن يسارك
وامنتع عن الغيبة كي لاتفطر على لحم أخيك ميتا
أعد ترتيب نفسك
لملم بقاياك المبعثرة
اقترب من أحلامك البعيدة
اكتشف مواطن الخير البعيدة
واهزم نفسك الأمارة بالسوء
شمروا ..
فإن ضيفكم عجول !!
اقرؤا مصاحفكم، اجبروا تقصيركم، أطيلوا سجودكم، زيدوا في نوافلكم ،واجعلوا رمضان حياة لقلوبكم ،الدعاء ،الدعاء ،ثم الدعاء !!فهو مخ عبادتكم ،هو المناجاة حين يقل الزاد ،والشهر كريم والدعاء فيه مستجاب، :"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان"
بشرط واحد
فليسجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"
اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا وعلى أمة محمد
 
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