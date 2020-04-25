لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

فكان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطب قبل صلاة المغرب، ثم يذهب للصلاة، ذلك إشارة استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به.

فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: