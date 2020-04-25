لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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قال "صلى الله عليه وسلم": "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"، رواه البخاري ومسلم.
عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : "أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.
فكان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطب قبل صلاة المغرب، ثم يذهب للصلاة، ذلك إشارة استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به.
فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:
"ما رأيت النبي "صلى الله عليه وسلم" قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء.