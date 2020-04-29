سلسلة درر رمضانية ـ الدرة السادسة ـ

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هدى النور

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أكتوبر 2019
المشاركات
87
النقاط
5
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,009
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال Soumia hadj mohammed:
مآأحلاها صلاة التراويح
بورك فيك عمي الامين
صح فطورك وصح فطور عائلتك الطيبة
سلامي لغفران المشاكسة
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اهلا سمية اختي والله اشتقنا لجولاتك
هههههه غفران في رمضان اصبحت اكثر شغبا ههههه

قال هدى النور:
رحم الله الشيخ عثيمين كلامه المنقول عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك الساكن والحجر
اللهم تقبل منا شهر رمضان
رمضانكم مبارك وصح فطوركم باأعضاء
نرجو المزيد من الفتاوي
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اهلا اختي سررت بمرورك
فعلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عالم جليل موثوق في علمه
 
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