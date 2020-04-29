سلسلة درر رمضانية ـ الدرة السادسة ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
رحم الله الشيخ عثيمين كلامه المنقول عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك الساكن والحجر
اهلا سمية اختي والله اشتقنا لجولاتكمآأحلاها صلاة التراويح
بورك فيك عمي الامين
صح فطورك وصح فطور عائلتك الطيبة
سلامي لغفران المشاكسة
اهلا اختي سررت بمروركرحم الله الشيخ عثيمين كلامه المنقول عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك الساكن والحجر
اللهم تقبل منا شهر رمضان
رمضانكم مبارك وصح فطوركم باأعضاء
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