عرض بيع متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل 204 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
204.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
3,056
النقاط
691
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 204 دج
أقل مبلغ للبيع 50 اورو
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
604
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
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