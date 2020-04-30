وقفات رمضانية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله سيد الأنام، أوضح المحجة، وأظهر معالم الشريعة، وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان

أما بعد



معاشر الصائمين والصائمات: ونحن نعيش بداية هذا الشهر، فتعالوا بنا جميعا إلى بستان التذكير والاعتبار، لنعيش في رحاب بعض الوقفات المباركة، عسى الله أن ينفعنا بها جميعا



الوقفة الأولى: مع التوبة



التوبة الخالصة النصوح من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، فإن من أعظم ما يعود على المسلم بالنفع في حياته، وخاصة في هذا الشهر الكريم، هو التوبة والإنابة إلى الله ومحاسبةُ النفس على ما قدمت، قال ربنا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الانْهَارُ) [التحريم: 8] فهذا رمضان، موسم التوبة والرجوع إلى الله



الشياطين مُصفدة، والنفس منكسرة، والله -تعالى- ينادي المسرفين الشاردين في تيه الضلال: (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم) [الزمر: 53].





الغفور الرحيم يقول في الحديث القدسي : "يا ابنَ آدمَ إِنَّكَ ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لكَ على ما كان منكَ ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ لو بلغَتْ ذنوبُكَ عنانَ السماءِ، ثُمَّ استغفرتَني غفرتُ لَكَ ولَا أُبالِي، يا ابنَ آدمَ لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَني بقُرابِ الأرضِ خطايا ثُمَّ لقيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئًا لأتيتُكَ بقُرابِها مغفرةً" .

سبحانك ربي



إن باب التوبة مفتوح في هذا الشهر الكريم، وعطاء الله ممنوح، وفضله تعالى يغدو ويروح، وقوافل التائبين يقصِدون باب عفوه، فكونوا في ركبهم ولا تبغونها عوجاً.

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الوقفة الثانية:



حفظ جميع الجوارح من كل قول أو فعل مُحرَّم يُؤَدِّي إلى تقليل وانتقاص أجر الصيام، فليس الصيام هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فحسب، وإنما أن نحفظ جوارحنا عن جميع المحرمات الحسية والمعنوية.



فيصوم البطن عن إدخال الحرام إليه.



وتصوم اليدان عن المعاصي فلا تبطش ولا تسرق ولا تضرب.



وتصوم الرجلان عن المشي إلى أماكن الفواحش.



ويصوم اللسان عن الكذب وقول الزور، والنميمة والغيبة، والسب وعن كل كلام قبيح.



وتصوم الأذنان عن سماع كل ما يغضب الرحمن.



وتصوم العينان عن النظر إلى العورات والمحرمات.



ويصوم الأنف، فلا يُشتمَّ به ما حرم الله من المخدرات وغيرها.



وهكذا كل الجوارح والأعضاء.



ولكن البعض من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا تجدهم يمنعوا جوارحهم من الخوض فيما يُجرح الصيام، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر"



فالذي لا يترك هذه الأشياء لم يصم حقيقة، فهو قد صام عما أحل الله، ولكنه فعل ما حرم الله.



الوقفة الثالثة:



المحافظة على الصلاة وإعمار المساجد، قال ربنا: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [التوبة: 18] ، وليس المقصود بإعمار المساجد، بناؤها فقط، وإنما إعمارها بملئها أثناء الصلوات، ودوامِ ارتيادها، واحترامِها وتوقيرها، فالمساجد بيوت الله، وبيوت الله أحق البيوت بالاحترام والتوقير.

"اللهم ارفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة للمساجد عاجلا غير اجلا يارب"

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الوقفة الرابعة:



اغتنام الوقت وخاصة في هذا الشهر المبارك: فواجب الإنسان تجاه وقته أن يحافظ عليه، وأن يَحرِص على الاستفادة منه فيما ينفعه في سائر أحواله وأموره.



على المسلم أن يُنفق وقته إما في فرض يؤدِّيه، أو حق وواجب يقضيه، أو في تربية أبنائه ورعاية أهل بيته، أو علم يتعلمه، أو خير يفعله، أو مريض يعوده، أو رحم يصله، أو صديقٍ يزوره، متمثلا في ذلك أخلاقَ الصالحين الذين أثنى الله عليهم بقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء: 90].





وخيرُ من نتأَسى به في اغتنام الأوقات هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يعرف قيمة الوقت وحقه، فكان يقوم بواجباته تجاه ربه وتجاه نفسه وأُسرته ومجتمعه وأصحابه، وما عرف الكسل أَوِ الملل طريقا إليهِ، ففي ثلاثةٍ وعشرينَ عاما بلّغ رسالةً وبنى حضارة للإنسانية جمعاء، لم يشهد التاريخ لها مثيلا

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