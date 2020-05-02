



حكم صيام من استغرق يومه بالنوم.



قال فضيلة الشيخ أد.محمد علي فركوس-حفظه الله-:



-النومُ معدودٌ مِنَ السنن الفطرية التي يحتاج إليها البدنُ للراحة والتقوِّي على الأعمال الدينية والطاعات، وعلى الأعمال الدنيوية مِنَ التكسُّب والاحتراف والاسترزاق؛ لأنَّ للبدنِ حقَّه مِنْ مَلاذِّ الحياة والراحة؛ فله أَنْ يأخذَ حقَّه مِنَ النوم بالليل ويَقِيلَ بالنهار؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قِيلُوا؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ»،غَيْرَ أنَّ الإسراف في النوم وسائرِ المباحات والإكثارَ منها مضرَّةٌ للنفس والبدن، والعلماءُ وإِنْ أجمعوا على أنَّ الصائم إذا استيقظ في النهار ولو لحظةً واحدةً وكان قد نوى الصيامَ مِنَ الليل فإنَّ صيامه صحيحٌ، فإِنِ استغرقَ جميعَ النهار بالنوم فالجمهورُ على أنَّ صيامه صحيحٌ لأنَّ النومَ لا يُنافي الصيامَ، إلَّا أنَّ ترجيحَ مذهبِ الجمهور مِنْ حيثُ الحكمُ لا يعني جوازَ الإسراف في النوم تجاوُزًا لمقدارِ حاجة البدن إليه؛ لِمَا في الإكثار مِنَ النوم مِنْ تفويتٍ عريضٍ لمطالبِ الدِّين والحياة، وتعويدِ النفس على الخمول والكسل والركون إلى الراحةِ؛ الأمرُ الذي يُفْضي إلى استثقال العبادات، وصعوبةِ أداء الطاعات، والتخلِّي عن المستحَبَّات، والقصورِ في المهمَّات ومصالح الحياة.

من الكلمة الشهرية رقم53رمضان شهر الاجتهاد في الطاعة لا موسم النوم والكسل.



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