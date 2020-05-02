بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



رمضان قصة تحكي انفراد القلب بالله كل ساعة ،فيا أيها الإنسان غير قلبك في رمضان ،

في رمضان لاتصم فقط عن الأكل والشرب، ولكن صم عن جميع العادات السيئة ،رمضان فرصة لتهذيب النفس وبداية لتغيير إلى الأفضل ،ورنضان فرصة لدخول الجنة ،استغل هذه الأوقات في عمل الطاعات ،رمضان مش جوع ونوم وتعب ووقت تضيعو على التلفاز والمسلسلات ،رمضان شهر تجدد نفسك وعلاقتك مع الله وتتقرب لله أكتر واكتر ،وختمة القرآن مرة ومرتين واكتر وما أعظم الأجر واحلاه، شهر رمضان منبه رباني ،للغافل أن يستيقظ، وللعاصي أن يتوب، وللمطيع أن يزيد، وللجميع ان يستغفروا ربهم، ويجددوا العهد معه بالوفاء بميثاق العبودية الغليظ حتى يأتيهم اليقين ، اليوم التاسع من رمضان ماأعجلك يارمضان، أرأيتم ماأعجله !فيارب أكرمنا باستغلال ساعاته وثوانيه في طاعتك، أكثروا الطاعات والدعوات فإن ضيفكم عجول ،اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولاتجعلني من الخاسرين في رمضان ،اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار

يارب