أكثروا الطاعات والدعوات فإن ضيفكم عجول...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,992
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رمضان قصة تحكي انفراد القلب بالله كل ساعة ،فيا أيها الإنسان غير قلبك في رمضان ،
في رمضان لاتصم فقط عن الأكل والشرب، ولكن صم عن جميع العادات السيئة ،رمضان فرصة لتهذيب النفس وبداية لتغيير إلى الأفضل ،ورنضان فرصة لدخول الجنة ،استغل هذه الأوقات في عمل الطاعات ،رمضان مش جوع ونوم وتعب ووقت تضيعو على التلفاز والمسلسلات ،رمضان شهر تجدد نفسك وعلاقتك مع الله وتتقرب لله أكتر واكتر ،وختمة القرآن مرة ومرتين واكتر وما أعظم الأجر واحلاه، شهر رمضان منبه رباني ،للغافل أن يستيقظ، وللعاصي أن يتوب، وللمطيع أن يزيد، وللجميع ان يستغفروا ربهم، ويجددوا العهد معه بالوفاء بميثاق العبودية الغليظ حتى يأتيهم اليقين ، اليوم التاسع من رمضان ماأعجلك يارمضان، أرأيتم ماأعجله !فيارب أكرمنا باستغلال ساعاته وثوانيه في طاعتك، أكثروا الطاعات والدعوات فإن ضيفكم عجول ،اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولاتجعلني من الخاسرين في رمضان ،اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار
يارب
 
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