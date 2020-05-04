لا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم .

Ma$Ter

Ma$Ter

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🖋لا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم .

▪︎سئل فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله - :

(❓) السؤال :

هل المكوث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي الإنسان ركعتي الشروق ، له نفس الأجر الذي يحصل بالمكوث في المسجد . نرجو من سماحتكم الإفادة أطال الله في عمركم على طاعته ؟

(✅) فأجاب رحمه الله :

《 هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم ، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد .

لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين ، فإنه يحصل له ما ورد في الأحاديث لكونه معذورا حين صلى في بيته .

وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله أو تقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين ، فإنه يحصل لها ذلك الأجر الذي جاءت به الأحاديث ، وهو أن الله يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتين .

والأحاديث في ذلك كثيرة يشد بعضها بعضا ، وهي من قسم الحديث الحسن لغيره . والله ولي التوفيق 》.

📓📔 |[ مجموع فتاوى ابن باز (11/404) ]|​
 
afnene

afnene

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بارك الله فيك
جزاك الله كل خير
 
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