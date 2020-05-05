أثمن ثلاث ساعات في رمضان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين



1-أول ساعة من النهار بعد صلاة الفجر

قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

"من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة"

رواه الترمذي وقال حديث حسن

وفي الحديث

(اللّهم بارك لأمتي في بكورها)



2-آخر ساعة من النهار ..قبل الغروب

هذه الساعة الثمينة تفوت على المؤمن الصائم غالبا بالإنشغال بإعداد الإفطار والتهيء له هذا لاينبغي لمن حرص على تحصيل الأجر

فهي لحظات ثمينة ودقائق غالية هي من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله تعالى فهي من أوقات الإستجابة

3-وقت السحر

السحر هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر قال تعالى :

"والمستغفرين بالأسحار"

فاحرص أخي الصائم على هذا الوقت الثمين بكثرة الدعاء والإستغفار حتى يؤذن الفجر وخاصة أننا في شهر رمضان فلنستغل هذه الدقائق الروحانية فيما يقوي صلتنا بالله عز وجل