لذة الصيــــــــــــام

تذوق معي اخي اللماوي لذة الصيام



1. أصوم لأتــحصل على التقوى وأكون من أهلها "يا أيها الذين

ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتـــــقون "



2. أصوم لأتحصل على أجر الصبر ولأتعلم الصبر وأربّي نفسي عليه.

وأصعب أنواع الصبر الصبر على الطاعة والصوم يجمع صبرين الصبر

على الطاعة والصبر عن الشهوه.

"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب "



3. أصوم لأشعر بألم الفقراء والمساكين وألم الحرمان

(وهذا يجعلك تعطف عليهم وبالتالي يلين

قلبك وينكسر بإذن الله "إمسح على رأس اليتيم ")



4. أصوم تقربا لله عز وجل ، واقتداءا بحبيبي صلى الله عليه وسلم .



5. اصوم بنية الاقبال على مولاي لعله يقبلني.



6. أصوم لزيادة الايمان

( الإيمان يزيدوينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)



7. أصوم بنية تدارك العمر

"اغتنم خمسا قبل خمس"..وذكر

"واغتنم حياتك قبل موتك"واغتنامه يكون بالإكثار من الطاعات .



8. أصوم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي

( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك

_ في رواية ينفعني الله به _، قال "عليك بالصوم فإنه لا مثل له")



9. أصوم حتى أعمل بأفضل الأعمال

" سئل رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال "عليك بالصوم فإنه لا عدل له "



10. أصوم لعلني أفوز بجنة عرضها السموات والأرض ..



11. أصوم لأكون ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه

وما أجمل أن أكون ممن ذكرهم الله بكلامه

"والصائمين والصائمات"



12. أصوم لتسهل علي الطاعات فاستزيد من الخيرات.

(بالصوم يخف الجسم فتسمو الروح فاصير

مشتاقا للقرب من الله, مقبلا على الطاعات)



.13 أصوم حتى يحبني ربي

"وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه "



14.أصوم لأحصن نفسي

" من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "



15..أصوم لِـ أكون من الغرباء

" فالصوم الذي امر الله تعالى به صار غريبا في زمن طغت المادية على الروحانيات.

(ليس صوم عن الطعام والشرب فقط إنما عن اللغو والرفث "

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "



16. أصوم حتى تحيا روحي وتسمى وتنتعش وتنهل من الخيرات

( عندما يخف البدن تسمو الروح وترتفع ، فقد شبهوا الروح ببالون

والجسد بحجر ، كلما غذيت الجسد-الحجر-ثقل الحجر وكبر فجذب الروح

-البالون- إلى الحضيض فالحجر في الأرض ، وكلما غذيت روحكـ

بالطاعات والقُرُبات كلما أنتفخ البالون وصغر الحجر فارتفع البالون

إلى الأعلى ورفع معه الحجر!!)



17. أصوم لأني أحن لجنات النعيم.



18. أصوم لادخل جنة الدنيا جنة الطاعة.

(في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الأخرة )



19. اصوم لأعود قلبي على مراقبة الله جل وعلا

(فكـم هي الفرص التي يمكن أن أكل فيها وأشرب دون أن يشعر بي بشر)



20.أصوم لأعود نفسي على مخالفة الهوى

(رغبتها في الطعام والشراب والنكاح و.. )

21. اصوم بنية إضعاف سيطرة الشيطان علي بالتضييق عليه

لانه يجري مني مجرى الدم " ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"

والصيام يضيق مجرى الدم في الإنسان فتضيق

بالتالي على الشيطان في شهر رمضان.



22. اصوم شكرا لنعم الله علي وأعظمها الاسلام.

"ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكـم تشكرون "



23. اصوم ليكون الصيام لي جنة -وقاية،حماية-من الرفث والجهل.



24.أصوم حتى أدخل من باب الريان

" إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه

الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم"



25. اصوم لأن الصوم لله وهو يجزي به وهو من أحب العبادات إليه.



26. أصوم حتى أبعد عن النار

" من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا "



27. أصوم لأتزود بالحسنات فأنتفع بها وقت الشدة

" أعرف الله في الرخاء يعرفكـ في الشدة"



28. أصوم حتى أنال شفاعة الصيام

"الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام :

رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه..."



29. اصوم بنية الوصول الى الجدية في التدين.

الصوم يعلم الصبر.وبالصبر تقطع الدنيا وحينما تربى هذه الملكة في

الانسان يستطيع ان يتحكم في نفسه في حالة صومه او فطره.



30. أصوم لأتدرب على مجاهدة النفس وكفها عن شهواتها.



31.أصوم حتى أستشعر نعمة الطعام والشراب والنكاح التي أتمتع

بها طوال العام (فعندما أمنع من الحلال أعرف قدره )



32. أصوم لأستشعر نعمة العافية

(فهناك الغني الذي يرى صنوف الطعام ولمرضه لا يقدر النيل منها)



33. اصوم ليكون الصوم جنة-وقاية- لي من النار.

"الصوم جنة"



34.اصوم بنية التزود لليوم الاخر قال تعالى:

"وتزودوا فان خير الزاد التقوى"



35.أصوم لأتذكر ظمأ يوم القيامة وحره.

" أكثروا ذكر هادم اللذات "



36.أصوم بنية تربية النفس على ترك الحرام لاني اذا استطعت الصيام

عن الحلال فالاولى ان اصوم عن الحرام.



37.اصوم بنية ان اكثر من الاعمال الصالحة تقربا من المولى سبحانه.



38.اصوم بنية ان اكون مستجاب الدعوة.فـ

"للصائم دعوة مستجابة حتى يفطر"



39.أصوم حتى أفرح عند لقاء ربي

" للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه "



40. (يارب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا )



41. أصوم تكفير للسيئات والفتن

"فتنه الرجل فى اهله وماله وجاره ويكفرها الصلاه والصيام والصدقه"



42. أصوم لتكون رائحة فمي عند ربي طيبة

"والذى نفس محمد بيده لخلوف فى الصائم اطيب عند الله من ريح المسك "



43. أصوم ليغفر ذنبي

"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"



44.أصوم عسى ان اكون عتيقا لله

"إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة - يعني في رمضان-.."



45.أصوم ارضاء لرب العالمين.لأنه أمرني بالصوم.



46.أصوم لأني عبد مملوكـ ليس له الا طاعة مولاه.



47. أصوم لأكتشف نفسي وأستطيع التمييز بين وساوس النفس

ووساوس الشيطان ، فالشياطين مسلسلة في رمضان ..



48.أصوم استبشارا بشهر الصيام .



49.اصوم تعرضا لنفحات الله .



50. أصوم لعلني اشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم

(اذا صمت واطعت الله مخلصا متبعا غير مبتدع ولامبدل رجوت ان اشرب من الحوض)



51.اصوم استجابة لنداء رسول الله "يا باغي الخير أقبل" فأقبل بالصوم



أسأل الله أن يتقبل منا الصيام في شهر العبادة ويعيننا فيه على العبادة والقيام

اللهم آمين ​