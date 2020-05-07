موقع يمنحك برنامج دردشة وعملة الكريبتون

فموقع UTOPIA يعتبر من أحسن مواقع الدردشة الأمنة وكذلك يتوفر على العديد من الأجهزة التي يمكن أن تقوم بتحميل عليها حسابك الخاصة وأيضا فالموقع يوفر لك العديد من روابط التحميل بشكل مباشر دون إعلانات مزعجة او نوافذ منبثقة التي تجعل من الزائر قد يغادر البرنامج في ثانية واحدة.ومن بين الأجهزة التي يدعمها الموقع الويندوز ولينكس والماك أوس وكذلك الاندريد وأيوس وهذا شيء رائع يعني لن تحتاج إلى البحث عن نقص أو أي أي شيء وكذلك لديك الحزمتين من من البايت 64 وكذلك 32 وأيضا فالموقع مترجم إلى 29 لة مختلفةاللغة المتوفرة عبر الموقع فهي مختلفة جدا تتميز بالإحترافية والتدقيق اللغوي أي الموقع تقريبا يوفر لنا جميع لغات العالم وهذا ما يجعله موقع إحترافي جدا.وكذلك البرنامج الخاص بهم.رابط تحميل البرنامجأما أيقونة الموقع هي سهلة جيدة لن تجدها فيها أي تعقيدات لما تقوم بتحميل البرنامج من الرابط الذي ستجده أسفل يمكن أن تقوم بالضغط على عليها لكي تقوم بتنصيب البرنامج بشكل بسيط جدا.أما في المرحلة التالية وهي بداية تنصيب البرنامج عبر حاسوبك الخاص والتي سيمكنك من الدردشة بشكل أمن جدا وأنت فقط يمكنك إستعادة خصوصية اتصالاتك وتحويل ذلك إلى خطوة هامة نحو حرية التواصل و الأداة ستساعدك على استعادة حريتك في التعبير وخصوصية اتصالاتك في الحياة.

في هذه المرحلة سننطلق إلى تحميل البرنامج بشكل كامل بعدما قمنا بالخطوات الأولى وهي التحميل وبعد ذلك تحديد اللغة والان سنعمل على جعل البرنامج داخل الحاسوب الخاص بنا لكي نتمكن من إستعمال البرنامج بشكل كامل وأيضا التواصل فيما بيننا بدون قيود و الإعتماد على الشبكة اللامركزية التي لا يمكن التحكم بها مما يجعلها قوية للغاية. ماذا أيضاً يمكن أن يساعد في حماية بياناتك عن إستعمال البرنامج؟ وهو التشفير! هذا أقوى سلاح لدى الموقع.و الرسائل المشفرة تنتشر بسهولة خلال الشبكة اللامركزية بدون أي عوائق، ويمكن للحكومة فقط أن تخمّن محتوى الرسائل والأطراف المشاركة. مع ماسنجر الخاص بنا، لديك أداة مثالية للحفاظ على خصوصية وأمن اتصالاتك.حسنا في هذه المرحلة وهي مهمة جدا لجاهزك يجب أن تختار أين ستقوم بتثبيث البرنامج إذا كان لديك العديد من ديسك دير يمكن أن تختار أي الديسك التي يمكن تنصيب ملف البرنامج والتي ستظل عليه لمدة طولية جدا حتى تقوم أنت بإزالة البرنامج ولهذا يجب أن تختار مسار جيد ولا تخف لا يتم الإحتفاض بأي بينات أو أي شيء لأن البرنامج هو أمن جدا وخاص بالتراسل والدردشة الامنة مع أي شخص تريد دون أي تعقب أو غير ذلك.في هذه المرحلة يعمل البرنامج على وضع المفات عبر حاسوبك ويجب أن تتركه حتى يكتمل إن قمت بإقافه قد تخسر جميع ملفات البرنامج ولا تستطيع إعادة التنصيب حتى تعيد تحميل البرماج او تعيد الضغط على أيقونة التنصيب كما شرحنا فوق لأن هذه العملية هي الأهم في التنصيب.بعدما قمنا في مرحلة التنصب بوضع ملفات البرنامج في الحاسوب في هذه العملية الاخيرة تعلن على إنتهاء تنصيب البرنامج وهنا يمكن الضغط على Fnish لكي تنتقل على المرحلة الموالية.حسنا في هذه المرحلة ستجد نافذة بداية البرنامج كأي برنامج دردشة مثل سكايب أو الياهو أو غيرها من البرامج ستجده نافذ بها معلومات الدخول لحسابك والتسجيل على فكرة لن تحتاج تفعيل حسابك بإميل فقط الإسم والكود الأن ستقوم بالضغط على تسجيل أو create new accounts لكي تكمل التسجيل بشكل عادي.بعد ذلك ستنبثق لك هذه النافذة التي بها كل معلومات البرنامج من حماية وترسل فوري وكذلك أهم الممزيات التي قد تميز البرنامج.وكما ترى كما قلت لكم سابقا أنه لا يوجد لأي شروط التسجيل فقط تقوم بالتسجيل بشكل عادي جدا دون قيود أو وضع إميل أو تفعيله فالبرنامج يعمل على نظام التكافيء وحماية الخصوصية لهذا لن تحتاج إلى أي شيء أخر ما عدا وع الإسم الخاص بك وكذلك وضع الإسم والنسب الذي قد يعرفه بك البرنامج وأيضا الأشخاص الذين تريد التواصل معهم.في هذه المرحلة يخبرك البرنامج أن تضع كلمة مرور جدية لكي يظل حسابك أمن جدا وأن لا يخترقه أي شخص أخر ونعرف بأن كلمة المرور كلما كانت بها رموز وأرقام وحروف يصعب جدا تخمينها مما يجعل أي حساب خاص بك أمن جدا ولا يستطيع أي شخص إختراقه وهذا هو الشيء المهم ومن أهداف الموقع هو حماية الخصوصية.وهذه هي المرحلة الأخيرة من البرنامج هو تسطيب عملة قد يضفها لك على إستعمالك البرنامج إسمها كريبتون-crypton فالبرنامج لن يؤثر على جهازك أو أي شيء فقط تقوم بتحميل البرنامج والتواصل مع أصدقائك بشكل أمن كأي برنامج دردشة وهو يجعل لك ثمن عملك على البرنامج.وأخيرا واجهة البرنامج كما ترى فهي سهلة جدا ليس بها أي تعقيدات أو شيء أخر يمكن من خلال البرنامج أن تقوم بالتواصل مع مجموعة من العملاء الخاصين بك أو الأصدقاء الخاصين بك بشكل أمن دون قيود أو المساس بحريتك التعبيرية معهم وهذا شيء جميل جدا من البرنامج لقد كرس وقته كي يجعل الأنترنيت أمن جدا دون قيود يمكن تشارك ملفات كما تريدها بشكل سري جدا دون المساس بحرية الفرد فبرنامج Utopia من أروع برامج التواصل الإجتماعي التي يمكن أن تجعله دائم على حاسوبك لتتفاد قرصنة معلوماتك أو ملفاتك الخاصة.رابط تحميل البرنامج