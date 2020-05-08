AIRDROP تحصل على 200 BmX بقيمة 3 $ عن كل احالة من منصة BITMART قبل 31 ماي

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
40
النقاط
3
السلام عليكم.

تحصل على BMX 200 من عملة بقيمة 3 $ حسب سعر سوق عن كل احالة ..العملة موجودة في منصة BITMART تابعة لها ....معروفة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى $2589516246.. تقوم بي فتح حساب من رابط في اسفل اجباري ثم تفعيل ايميل ... تحميل وثائق ...ايردروب ينتهي 31 ماي ....سارع بمشاركة رابط في منتديات و مواقع تواصل.

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