AIRDROP تحصل على 50 من عملة XT بقيمة 12 $ Coinmarketcap قبل 5 جوان

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
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40
النقاط
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السلام عليكم

تحصل على 50 من عملة XT عملة تساوي 0.24 $ على منصة ExtStock بقيمة 12$.... منصة موجودة في Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى $525840503.. تقوم بي انشاء حساب في منصة ضروري كي تستطيع اشتراك في ايردروب رابط منصة في اسفل موضوع...ثم بخطوات بسيطة تقوم و متابعة في تويتر و ريتويت مع جملة #cryptocurrency #bitcoin ..ايردروب ينتهي في 5 جوان

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