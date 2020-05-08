AIRDROP تحصل على 50 من عملة XT بقيمة 12 $ Coinmarketcap قبل 5 جوان

SUISSE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 40
- النقاط
- 3
السلام عليكم
تحصل على 50 من عملة XT عملة تساوي 0.24 $ على منصة ExtStock بقيمة 12$.... منصة موجودة في Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى $525840503.. تقوم بي انشاء حساب في منصة ضروري كي تستطيع اشتراك في ايردروب رابط منصة في اسفل موضوع...ثم بخطوات بسيطة تقوم و متابعة في تويتر و ريتويت مع جملة #cryptocurrency #bitcoin ..ايردروب ينتهي في 5 جوان
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لتسجيل من رابط منصة فضلا و ليس امرا من هنا
تحصل على 50 من عملة XT عملة تساوي 0.24 $ على منصة ExtStock بقيمة 12$.... منصة موجودة في Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى $525840503.. تقوم بي انشاء حساب في منصة ضروري كي تستطيع اشتراك في ايردروب رابط منصة في اسفل موضوع...ثم بخطوات بسيطة تقوم و متابعة في تويتر و ريتويت مع جملة #cryptocurrency #bitcoin ..ايردروب ينتهي في 5 جوان
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