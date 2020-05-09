عاجل AIRDROP من منصة موثوقة تهدي 30000 CNG بقيمة 300 $ قبل 20 ماي

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
41
النقاط
3
السلام عليكم.

AIRDROP جميع المستخدمين الجدد الذين سجلوا على الموقع من 20 فيفري حتى 20 ماي يحصلون على 300 $ من رمز CNG من منصة Coinsbit معروفة في موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول 2.236.462.999 $

إذا تم تسجيل حسابك قبل 20 فيفري، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على رموز CNG هي المشاركة في برنامج الإحالة. من خلال دعوة الأصدقاء والمعارف للتسجيل في البورصة ، سوف تكسب رموز CNG وفقًا لنظام المكافآت ذي الخمسة مستويات التالي... بعد توزيع 5 احالات .. عليك توثيق بوثائق جواز سفر او رخصة سياقة

لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا


 
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