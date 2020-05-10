1000 مشترك و 4000 ساعة حقيقية لقناتك يوتوب و 25 ألف زائر لموقعك حقيقي

lailad
:: عضو منتسِب ::
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- أنثى
العديد منكم يريد أن يجلب زيارات ومشتركين لقناته وقد لا يعرف الطريقة المناسبة لذلك لهذا جلبت لكم أحسن طريقة يمكن أن تجدها وهو الإعتماد على موقع رائع يمكن أن تجلب من اكثر من 1000 مشاهدة عبر اليوتوب أو أكثر من 25 ألف زيارة لموقعك وبثمن جد مناسب وكذلك يمكن أن تحصل على 4000 ساعة لقناتك عبر اليوتوب لكي تحقق شروط اليوتوب وكلها هذا ستجده بموقع واحد إسمه zwaar هذا الموقع الرائع يمكن أن تحصل منه العديد من الإشياء (الإشتركات-اللايكات-المشاهدات-المتابعين...)
فهو يعد من أقدم الموقع التي تستطيع أن تعتمد عليها في جلب الزيارات لموقعك أو خدماتك الخاصة.
حسنا كيفية الإشتراك في الموقع؟
يمكن ان تشترك من خلال الموقع بالضغط على الرابط الذي ستجده في الأسفل بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل لكي تقوم بملأ المعلومات الخاصة بك.
الإسم الكامل سواء بشكل صحيح او خاطيء لا يهم بشكل كبير وأيضا الإميل يجب أن يكون الإميل صحيح لأنك ستحتاجه دائما في تسجيل دخولك للموقع وكذلك تتبع مشترياتك لهذا حاول أن يكون الإميل جيد وأيضا كلمة المرور التي ستحيلك إلى حسابك ويجب أن تكون أيضا جيدة وتقوم بتذكرها،بعد ذلك تقوم بكتابة الكود التحقق ثم تضغط على تسجيل.
ماهي الخدمات التي يقدمها الموقع؟
هناك العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع خدمات اليوتوب والفيس بوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك وأيضا خدمات اخرى المجانية التي يمكن أن تحصل عليها.
بالنسبة لخدمات اليوتوب هناك العديد من الأشياء الجيدة في الموقع أنه يقوم بعمل لك 1000 مشاهدة لفيديو خاص بك عبر اليوتوب فقط ب 3.50 دولار وهذا رائع جدي وكذلك 4000 ساعة و 1000 مشترك ب 150 دولار وهذا شيء جميل جدا من الموقع وعرض رائع منه وكلها حقيقية ولا تؤثر على قناتك الخاصة.
أما إذا أردت زوار لموقع فهو يقدم لك 25 ألف زائر عالمي بثمن بسيط جدا 4 دولار فقط وهذه الخدمة هي التي يطلبها الكثيرون وأيضا هناك خدمات الزوار العرب وغير ذلك من الخدمات.
رابط التسجيل بالموقع
فهو يعد من أقدم الموقع التي تستطيع أن تعتمد عليها في جلب الزيارات لموقعك أو خدماتك الخاصة.
حسنا كيفية الإشتراك في الموقع؟
يمكن ان تشترك من خلال الموقع بالضغط على الرابط الذي ستجده في الأسفل بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل لكي تقوم بملأ المعلومات الخاصة بك.
الإسم الكامل سواء بشكل صحيح او خاطيء لا يهم بشكل كبير وأيضا الإميل يجب أن يكون الإميل صحيح لأنك ستحتاجه دائما في تسجيل دخولك للموقع وكذلك تتبع مشترياتك لهذا حاول أن يكون الإميل جيد وأيضا كلمة المرور التي ستحيلك إلى حسابك ويجب أن تكون أيضا جيدة وتقوم بتذكرها،بعد ذلك تقوم بكتابة الكود التحقق ثم تضغط على تسجيل.
ماهي الخدمات التي يقدمها الموقع؟
هناك العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع خدمات اليوتوب والفيس بوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك وأيضا خدمات اخرى المجانية التي يمكن أن تحصل عليها.
بالنسبة لخدمات اليوتوب هناك العديد من الأشياء الجيدة في الموقع أنه يقوم بعمل لك 1000 مشاهدة لفيديو خاص بك عبر اليوتوب فقط ب 3.50 دولار وهذا رائع جدي وكذلك 4000 ساعة و 1000 مشترك ب 150 دولار وهذا شيء جميل جدا من الموقع وعرض رائع منه وكلها حقيقية ولا تؤثر على قناتك الخاصة.
أما إذا أردت زوار لموقع فهو يقدم لك 25 ألف زائر عالمي بثمن بسيط جدا 4 دولار فقط وهذه الخدمة هي التي يطلبها الكثيرون وأيضا هناك خدمات الزوار العرب وغير ذلك من الخدمات.
رابط التسجيل بالموقع
موقع زوار
موقع زوار هو الموقع الأرخص عالميا حيث يصل سعر الألف زائر الى 0,08$ وهذا سعر قليل جدا لزوار حقيقين 100% ونقدم لكم اغلب طرق الدفع المتاحه مع الكثير
zwaar.co