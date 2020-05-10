تذكر رمضان أيام معدودات ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود مايكون في رمضان، فكيف بالجود الإلهي من عتق وعفو وغفران وعطايا وهبات ؟؟

لصائم الذاكر أعظم أجرا وأجزل ثوابا من الصائم الغافل ،فاجتهد في ذكر الله صباحا ومساء وفي كل أحيانك ،على أن الذكر من ايسر الطاعات ،إلا أنه لن يتيسر لك إلا بتوفيق من الله! فاسأل الله كثيرا في مواطن الإجابة التوفيق لذكره ويجعلك الصائم الذاكر

استشعروا ايامه بقلوبكم، وقابلوها باغتنامها ولياليها بما ينفع، اقتصد في راحتك، قلل من نومك ،اتعب في الطاعة ،تزود لآخرتك ،رمضان أيام معدودة ،يعلم الله في جهادك في رضاه وحرصك على أن تبدو نقيا من الخطايا، يعلم نواياك الصادقة وسيعينك فلا تضعف ،لو عرف العبد مقدار منة الله وفضله عليه حينما يوفقه للعمل الصالح ،لخجل من ان يرائي احدا من الخلق في عمله ،من أساء فليحسن ،ومن قصر فليتدارك ،ومن أحسن فليزد اللهم تقبل منا وثبتنا، والله أيام معدودة ،ماأسرع أن تنقضي، وتطوى صحائفها، ويختم على عملك فيها .