لمياء حمود
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2016
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برنامج حسابات يحقق لك كل ما تتمناه من السهولة فى الاستخدام والدقة فى النتائج لاحتوائه على العديد من المميزات التى تجعلك فى حالة راحة تامة عند التعامل معه لانك اذا اردت الحصول على اى تقرير تعامل يمكنك الحصول على هذه التقارير كما انه يتناسب مع اى مجال من مجالات الاعمال مهما كان التخصص الذى تعمل به فى منشاتك
مميزات برنامج حسابات
يدير المخازن بطريقه اكثر من رائعه حيث يقوم باعطاء تنبيه للمستخدم قبل انتهاء الفتره التى يقوم المستخدم بتحديدها وايضا يمكنك البرنامج من معرفه تارجت المبيعات لهذا المخزون وهل هذا المخزون به ركود ام لاعن طريق اعطاء تنبيه خاص بالحد الادنى للصنف داخل المخزن المبيعات لهذا المخزون كما ان البرنامج يعطى تنبيهات بحد الطلب على هذا المخزون
01000246222
او حملها بنفسك
او قم بتحميلها من على موقعنا DEXEF ERP System
واذا كنت تملك اعمال ومجالات اخرى لديك الان العديد من البرامج التى قدمتها الشركة لك بنسخها التجريبيه ايضا تعرف على برامجنا الاخرى
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برنامج حسابات مخازن ومعارض السيراميك
مميزات برنامج حسابات
يدير المخازن بطريقه اكثر من رائعه حيث يقوم باعطاء تنبيه للمستخدم قبل انتهاء الفتره التى يقوم المستخدم بتحديدها وايضا يمكنك البرنامج من معرفه تارجت المبيعات لهذا المخزون وهل هذا المخزون به ركود ام لاعن طريق اعطاء تنبيه خاص بالحد الادنى للصنف داخل المخزن المبيعات لهذا المخزون كما ان البرنامج يعطى تنبيهات بحد الطلب على هذا المخزون
01000246222
او حملها بنفسك
او قم بتحميلها من على موقعنا DEXEF ERP System
واذا كنت تملك اعمال ومجالات اخرى لديك الان العديد من البرامج التى قدمتها الشركة لك بنسخها التجريبيه ايضا تعرف على برامجنا الاخرى
واليك ايضا برامج dexef
الاخرى
تصميم برنامج محاسبة
برنامج حسابات محلات ومعارض قطع غيار السيارات
برنامج حسابات ومبيعات محلات الاعلاف والحبوب
برنامج حسابات لادارة محلات ومعارض المفروشات
.
للتعرف على المزيد من برامجنا
برنامج محاسبة مجانا (erp
https://dexef.com/othersoft/برنامج-محاسبه-لمحل-جوالات/
برنامج حسابات شادر الخضار والفاكهة
برنامج محاسبة بسيط - برنامج محاسبة بسيط ومجانى للمحلات | Dexef
برنامج محاسبة بسيط للمحلات والشركات يمكنك من ادارة عمليات المبيعات والكاشير وربط نقاط البيع اون لاين بجانب ادارة الحسابات بدون اى تعقيدات
dexef.com
برنامج حسابات ادارة محطات النزين والمحروقات
برنامج حسابات لادارة محلات ومعارض الادوات المنزلية
برنامج حسابات معارض السيارات
برنامج حسابات مخازن ومعارض السيراميك