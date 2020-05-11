سلسلة مستقبلي خاصة ببعض المواد (مواضيع مقترحة BAC مع التصحيح)

A

algstar

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 نوفمبر 2019
المشاركات
80
النقاط
3
العمر
50
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
سلسلة مستقبلي خاصة ببعض المواد (مواضيع مقترحة BAC مع التصحيح)



اللغة الانجليزية : الشعب العلمية
الفلسفة : الشعب العلمية
اللغة العربية: الشعب العلمية
اللغة الفرنسية: الشعب العلمية
العلوم الإسلامية: جميع الشعب
التاريخ و الجغرافيا: علوم تجريبية - رياضيات - تقني رياضي

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