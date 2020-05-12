استفسار عن منتدى قلب الجوائر

السلام عليكم



باختصار اين اختفى منتدى قلب الجزائر galb dz

اعلم ان هناك صداقة بين المنتديين واعضائه اردت الاستفسار منهم

هل تم بيعه ؟؟ وهل اختفى نهائيا

لأنه كان لنا فيه ذكريات جميلة مع بعض الأصدقاء

​