استفسار عن منتدى قلب الجوائر

الروسي

الروسي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
80
النقاط
9
العمر
27
محل الإقامة
Djelfa
الجنس
ذكر
السلام عليكم

باختصار اين اختفى منتدى قلب الجزائر galb dz
اعلم ان هناك صداقة بين المنتديين واعضائه اردت الاستفسار منهم
هل تم بيعه ؟؟ وهل اختفى نهائيا
لأنه كان لنا فيه ذكريات جميلة مع بعض الأصدقاء
 
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