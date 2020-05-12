استفسار عن منتدى قلب الجوائر

الروسي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 ماي 2019
- المشاركات
- 80
- النقاط
- 9
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- Djelfa
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
باختصار اين اختفى منتدى قلب الجزائر galb dz
اعلم ان هناك صداقة بين المنتديين واعضائه اردت الاستفسار منهم
هل تم بيعه ؟؟ وهل اختفى نهائيا
لأنه كان لنا فيه ذكريات جميلة مع بعض الأصدقاء
باختصار اين اختفى منتدى قلب الجزائر galb dz
اعلم ان هناك صداقة بين المنتديين واعضائه اردت الاستفسار منهم
هل تم بيعه ؟؟ وهل اختفى نهائيا
لأنه كان لنا فيه ذكريات جميلة مع بعض الأصدقاء