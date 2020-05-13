بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



العشر الأواخر ،عشر من أفضل أيام العام ،عشر بها ليلة تعادل ألف ليلة ..أكثروا من الذكر والاستغفار ومن قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،

التصقوا بقرآنكم

أحيوها بذكر، وصلاة، وبر ،وغردوا بالدعوات ،فإن ربكم كريم سيملئ أكفكم بالخيرات ،طهروا قلوبكم ،نقوا سرائركم اجعلوا الشعائر فيها (وعجلت إليك رب لترضى) ،تسابقوا تنافسوا، حفزوا احبابكم اصدقائكم ،قولوا لهم ماعي إلا (اياما معدودات) وأخيرا احترسوا من الغفلات وتيقظوا فيها فإنها قلائل

تتبيه:

الحرص على الإستيقاظ والدعاء في نهار هذي العشر، واغتنم عشرا قد تغير مجرى حياتك لمسار أفضل لاتتباطئ لتقصيرك السابق ،ولايغشاك الكسل وأنت في فضائل الأيام واعلم أنه من سابق بصدق وصل لمرامه ،وطويت اتعابه أفراح ،العشر الأواخر هي ختام رمضان والمسلم يحرص على احسان الخواتيم ،فمن قصر فليستدرك ومن احسن فليتم إحسانه ،بلغنا الله ليلة القدر وجعلنا ممن يرفق لقيامها وممن يحصد عظيم الأجر والثواب من رب العباد.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني .