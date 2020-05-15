موقع يوفر فرص ربح جيدة

Toufik_07

Toufik_07

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 نوفمبر 2015
المشاركات
275
النقاط
507
العمر
32
محل الإقامة
بسكرة
السلام عليكم ورحمة الله

خلال بحثي على الانترنت على مواقع توفر خدمة تتبع الهواتف وجدت موقع يوفر هذه الخدمة كميزة لمتابعة الابناء او الاشخاص الذين تستطيع الوصول الى هواتفهم
الموقع ايضا يوفر طريقة للربح من روابط الاحالة حيث انه يعطي على كل جهاز يتم ترقيته 0.9 دولار
الموقع يتيح لك تجربة تطبيق التتبع لمدة يومين بعد يجب عليك ترقية العضوية ان اردت الاستمرار

طريقة جلب رابط الاحالة سهلة
تدخل الى account Settings وستجد الرابط اسفل الصفحة

اتمنى دعمكم وبالتوفيق للجميع

الرابط من هنــــــــــــا

رمضان كريم​
 
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