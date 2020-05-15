موقع يوفر فرص ربح جيدة

السلام عليكم ورحمة الله
خلال بحثي على الانترنت على مواقع توفر خدمة تتبع الهواتف وجدت موقع يوفر هذه الخدمة كميزة لمتابعة الابناء او الاشخاص الذين تستطيع الوصول الى هواتفهم
الموقع ايضا يوفر طريقة للربح من روابط الاحالة حيث انه يعطي على كل جهاز يتم ترقيته 0.9 دولار
الموقع يتيح لك تجربة تطبيق التتبع لمدة يومين بعد يجب عليك ترقية العضوية ان اردت الاستمرار
طريقة جلب رابط الاحالة سهلة
تدخل الى account Settings وستجد الرابط اسفل الصفحة
اتمنى دعمكم وبالتوفيق للجميع
الرابط من هنــــــــــــا
رمضان كريم
خلال بحثي على الانترنت على مواقع توفر خدمة تتبع الهواتف وجدت موقع يوفر هذه الخدمة كميزة لمتابعة الابناء او الاشخاص الذين تستطيع الوصول الى هواتفهم
الموقع ايضا يوفر طريقة للربح من روابط الاحالة حيث انه يعطي على كل جهاز يتم ترقيته 0.9 دولار
الموقع يتيح لك تجربة تطبيق التتبع لمدة يومين بعد يجب عليك ترقية العضوية ان اردت الاستمرار
طريقة جلب رابط الاحالة سهلة
تدخل الى account Settings وستجد الرابط اسفل الصفحة
اتمنى دعمكم وبالتوفيق للجميع
الرابط من هنــــــــــــا
رمضان كريم