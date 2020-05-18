الوداع يارمضان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله الواحد القهار، مقدر الأقدار، ومكور الليل على النهار، تبصرةً لأُولى القلوب والأبصار. أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اختار من عباده فجعله من الأبرار، وبصر من أحبه للحقائق فزهد في هذه الدار، وشمر عن ساعد الجد طلباً للفوز بدار القرار

وأشهد أن لا إله إلا اللهُ العزيزُ الغفار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ​

أما بعد

بدأ الحبيب يجهز نفسه للرحيل، وها هي أيامه ولياليه في انصرام وانقضى، راحلاً بما استودعناه من أعمال وآمال..

ها قد أوشكت شمسه على المغيب ، وآذنت أيامه الغر ولياليه الحسانُ على السفر و الرحيل .ولم يبق منه إلا صُبابة كصبابة الإناء !!

أجل لقد مرت ساعاته وأيامه كالبرق الخاطف والحلم الجميل العابر

أحبتي في الله

ها هو شهر الخير يرتحل، وصفحاته تطوى، ولحظاته تسعى..سينقضي رمضان وفي قلوب الصالحين لوعة، وفي نفوس الأبرار حرقة، وكيف لا يكون ذلك؛ وأبواب الجنان ستغلق، وأبواب النيران ستفتح، و مردة الجن ستطلق..

ها هو ذا رمضان يمضي، وقد شهدت لياليه أنين المذنبين، وقصص التائبين، وعبرات الخاشعين، وأخبار المنقطعين. وشهدت أسحاره استغفار المستغفرين، وشهد نهاره صوم الصائمين وتلاوة القارئين، وكرم المنفقين. إنهم يرجون عفو الله، علموا أنه عفو كريم يحب العفو فسألوه أن يعفو عنهم



بقي على الشهر أيام أو بعض أيام؛ فاحرصوا على ما بقي يغفر لكم ما قد مضى، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، ومن أراد الخاتمة المشرقة فليحرص على الجهود المحرقة؛ قال أبو الدرداء: (لو أن أحدكم أراد سفرا، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه؟ قالوا: بلى. قال: سفر يوم القيامة أبعد، فخذوا ما يصلحكم؛ حجوا لعظائم الأمور. صوموا يوما شديد حره لحر يوم النشور. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. تصدقوا بالسر، ليوم عسير)





الوقفة الأولى :

الله الله في الحرص على تكثيف الطاعات وزيادتها في ختام هذا الشهر المبارك ، فلم يبق إلا القليل في مضمار السباق وتصل ، فلا تسقط وتكسل وقد لاح لك الهدف واقتربت منه .

واعلم أن الكريم جعل الليلة الأخيرة من هذا الشهر من خير ليالي الشهر تعويضا لمن فاته الخير وكرامة للمحسنين

ومما يسن فعله عند ختام الشهر :

1- كثرة التكبير ، تعظيما لله وشكرا له على إتمام الصيام والقيام . كما قال الله (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .

2- ومما يشرع أيضا ويجمل بالصائم في آخر شهره : أن يكثر من الاستغفار ، وهي سنة متبعة في عموم العبادات





الوقفة الثانية :